Đại học Văn Hiến đứng trước cơ hội tranh vé lên V-League

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng thắng đội chủ nhà Long An với tỷ số 1-0 ở vòng 14, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 9 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Đại học Văn Hiến gây ấn tượng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các cầu thủ Long An tiếp đón Đại học Văn Hiến trong bối cảnh chỉ hơn 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM. Vì thế, đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu hướng đến mục tiêu chiến thắng để không chỉ chấm dứt chuỗi trận thất vọng vừa qua, mà còn thắp sáng cơ hội trụ hạng. Tuy nhiên, Đại học Văn Hiến là đối thủ cực kỳ khó chịu. CLB tân binh này đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại trước khi hành quân đến sân Tân An, và từng thắng Long An ở trận lượt đi.

Hệ thống phòng ngự chắc chắn là điểm tựa giúp Đại học Văn Hiến đứng vững trước các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Ngoài ra, thần may mắn cũng ủng hộ đội khách khi cú sút xa của Trần Minh Hiếu dội trúng xà ngang.

Khi có cơ hội tổ chức tấn công, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hưng đều nỗ lực khai thác. Đến phút 79, đội khách vỡ òa với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một cầu thủ Đại học Văn Hiến treo bóng dội trúng xà ngang bật ra, thủ môn Lê Văn Hưng lao ra cứu thua nhưng bị lỡ đà lăn vào lưới, tạo điều kiện để Lương Quốc Thắng có mặt đúng lúc đệm bóng vào khung thành trống.

Cao Văn Triền cùng các cầu thủ Quy Nhơn United thắng Khánh Hòa. ẢNH: QUỲNH MAI

Thắng trận này, Đại học Văn Hiến kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 9. Quốc Thắng cùng đồng đội vươn lên xếp thứ 5 với 23 điểm, kém 3 điểm so với vị trí được đá trận play-off thăng hạng mà Quy Nhơn United đang nắm giữ. Đại học Văn Hiến vẫn có quyền nuôi giấc mơ thăng hạng V-League trong lần đầu tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trong khi đó, Long An vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với 8 điểm, giữ khoảng cách 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM. Ở trận đấu còn lại của ngày 11-4, Quy Nhơn United đã tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Khánh Hòa với tỷ số sát nút 1-0, nhờ bàn thắng của Đào Gia Việt ở phút 65.

Ngày 12-4, vòng 14 diễn ra hai cặp đấu còn lại giữa Đồng Tháp và Đồng Nai (16 giờ), cùng trận Quảng Ninh gặp Bắc Ninh (17 giờ).

Tin liên quan Cựu sao V-League không thể cứu được CLB TPHCM khỏi thất bại

HỮU THÀNH