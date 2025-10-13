Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vừa tạm thời vươn lên vị trí 113 trên bảng xếp hạng FIFA, đội sẽ còn thăng tiến nếu tiếp tục giành thêm 3 điểm trong trận lượt về với đội tuyển Nepal vào tối 14-10.

Thầy trò đội tuyển Việt Nam hạ quyết tâm trước trận gặp Nepal vào tối 14-10.
Theo thống kê của trang Footy Rankings, đội tuyển Việt Nam được cộng 6,98 điểm sau chiến thắng trước Nepal vào tối 9-10, tăng hai bậc để vươn lên vị trí thứ 113 với tổng cộng 1176,9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Nepal tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 178 với 916,04 điểm, giảm 6,98 điểm.

Con số đáng khích lệ với đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về mà hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục áp sát ngôi đầu bảng F đang tạm thuộc về Malaysia. Cùng với đó, đội tuyển Thái Lan cũng thăng hạng sau loạt trận tối 9-10. Đội tuyển Malaysia cũng thăng tới 3 bậc sau chiến thắng 3-0 trước Lào, vươn lên vị trí thứ 119, so với vị trí 116 trước đó.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung giành chiến thắng trước Nepal trong trận lượt về trên “sân khách” là Thống Nhất. HLV Kim Sang-sik: “Ở trận ngày 9-10, chúng tôi đã có chiến thắng 3-1. Ngày mai, toàn đội đặt mục tiêu rõ ràng là tiếp tục giành 3 điểm. Tôi nghĩ đối phương sẽ chủ động phòng ngự lùi sâu, vì vậy các cầu thủ cần di chuyển linh hoạt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác hơn. Tôi mong toàn đội sẽ chơi tự tin và cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ”.

CAO TƯỜNG

