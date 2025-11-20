Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 110 thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất tính đến ngày 19-11 vừa được LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam tăng bậc để lên hạng 110.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào vào tối 19-11.
Đáng chú ý là bảng xếp hạng này chưa cập nhật loạt trận vào ngày 19-11, trong đó có loạt trận thuộc lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027 mà đội tuyển Việt Nam đã thắng đội tuyển Lào 2-0.

Trên bảng xếp hạng châu Á, dẫn đầu vẫn là Nhật Bản, tiếp đó đến Iran và Hàn Quốc; đội tuyển Việt Nam đứng thứ 20, đồng thời tiếp tục giữ vị trí thứ 2 Đông Nam Á, sau Thái Lan. Việc tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA được xem là nguồn động lực quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Điều này không chỉ củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực mà còn mang đến tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trong thời điểm đội tuyển đang nỗ lực nâng cao phong độ và cải thiện thành tích thi đấu và hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Việc FIFA công bố bảng xếp hạng sớm hơn dự kiến là để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026, diễn ra tối 20-11 (giờ Việt Nam). Vì lý do này, một số kết quả thi đấu giao hữu và vòng loại diễn ra sát thời điểm công bố chưa được tính điểm vào bảng xếp hạng lần này.

CAO TƯỜNG

