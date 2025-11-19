Xuân Son được Quang Hải và Hoàng Đức nhường phạt đền ở trận thắng Lào

Ghi bàn để mở ra chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo Nguyễn Xuân Son thể hiện sự khiêm tốn và cho biết chính các đồng đội đã nhường anh đá phạt đền.

HLV Kim Sang-sik cùng Nguyễn Xuân Son ở buổi họp báo sau trận thắng Lào. ẢNH: HẢI HOÀNG

Chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước đội chủ nhà Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Nhưng thay vì nói về khoảnh khắc mở tỷ số hay màn trình diễn cá nhân, chân sút sinh năm 1997 khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của tập thể.

Xuân Son chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu trên SVĐ quốc gia Lào vào tối 19-11: “Rất tuyệt vời vì đây là trận đầu tiên của tôi sau gần 1 năm điều trị chấn thương. Mọi người đã hỗ trợ, cổ vũ cho tôi rất nhiều. Đây là thành quả chung của tất cả. Nếu chấm điểm cho bản thân thì không, tôi không muốn nói về riêng mình. Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn và không giữ bóng tốt. Nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng. Đôi khi tập thể chơi không tốt nhưng có được 3 điểm vẫn là điều quan trọng nhất. Còn bàn thắng là điều đủ tuyệt vời với tôi hôm nay”.

Xuân Son cũng tiết lộ chính Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đã chủ động nhường anh thực hiện quả phạt đền bước ngoặt, từ đó giúp Son được trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tiết lộ về quả phạt đền thành công ở phút 68, Xuân Son nói thêm: “Khi chúng tôi được hưởng phạt đền, mọi người đều hỏi Quang Hải và Hoàng Đức xem ai sẽ đá. Cuối cùng, cả đội quyết định nhường tôi quả phạt đền để tôi có bàn đầu tiên sau gần 1 năm. Tôi rất biết ơn vì sự chia sẻ đó”.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều cải thiện. ẢNH: HẢI HOÀNG

Trận đấu giữa Lào - Việt Nam thực sự đổi chiều từ đầu hiệp 2, khi HLV Kim Sang-sik thực hiện cùng lúc 4 sự thay đổi, trong đó có việc tung Xuân Son và Phạm Tuấn Hải vào sân nhằm tăng tốc độ và khả năng tấn công. Quyết định này lập tức mang lại hiệu quả.

Phút 68, Tuấn Hải mang về quả phạt đền để Xuân Son thực hiện. Đến phút 90+3, chính tiền đạo của Hà Nội FC là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện: “Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn nên đã dùng cả Quang Hải và Hoàng Đức. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời khen cho tuyển Lào: “Hôm nay, hàng thủ của đội chủ nhà đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng. Đây là trận cuối cùng của năm 2025 và tôi cảm ơn các cầu thủ, cổ động viên vì những đóng góp cho đội”.

Hiện đội tuyển Việt Nam có 12 điểm sau 5 trận tại bảng F, vẫn duy trì khoảng cách ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng. Vào tháng 3-2026, hai đội sẽ gặp nhau tại Việt Nam để tranh tấm vé duy nhất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH