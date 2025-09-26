Đội tuyển Việt Nam hội quân dự vòng loại Asian Cup 2027

Theo kế hoạch, sau loạt trận đấu của vòng 5 V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Nepal.

Cả hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10 tới đều gặp đội tuyển Nepal. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chấp thuận đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Nepal, cho phép chọn Việt Nam làm địa điểm thi đấu sân nhà trung lập cho loạt trận này. Theo lịch, trận lượt đi diễn ra ngày 9-10 trên sân Bình Dương và được tính là sân nhà của tuyển Việt Nam. 5 ngày sau, trận lượt về tổ chức tại sân Thống Nhất (TPHCM) nhưng được tính là sân nhà của tuyển Nepal.

Phong độ tỏa sáng từ đầu mùa, cầu thủ Thanh Thịnh nhiều hy vọng sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

AFC cũng đã công bố danh sách tổ trọng tài và giám sát. Ở trận lượt đi, trọng tài chính là ông Choi Hyun Jai (Hàn Quốc), cùng các trợ lý Bang Giyeol, Cheon Jinhee và trọng tài thứ tư Chae Sanghyeop (Hàn Quốc). Trận lượt về, tổ trọng tài người Bahrain sẽ điều hành, gồm trọng tài chính Mohamed Khaled Tarrar Mohamed Deham; các trợ lý Mohamed Salman Talasi, Abdulla Mohamed Janahi và trọng tài thứ tư Khalil Saad.

HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ công bố danh sách triệu tập cuối tuần này. Do đối thủ không quá mạnh và cả hai trận đều diễn ra ngay trên đất nước mình, đây là cơ hội để tuyển Việt Nam giành trọn điểm, tiếp tục bám sát Malaysia và hướng đến trận tái đấu quan trọng với đội bóng này trên sân Mỹ Đình vào đầu năm sau.

Đợt tập trung này khả năng sẽ có một số trường hợp vắng mặt do chấn thương như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra, các chân sút Nguyễn Xuân Son hay Bùi Vĩ Hào vẫn chưa thể trở lại đội tuyển do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, nhiều cựu binh chưa đạt phong độ tốt nhất cũng để ngỏ khả năng được triệu tập như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Minh Khoa và kể cả trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang có dấu hiệu sa sút phong độ trong đội hình của Hà Nội FC. Ngược lại, với sự thăng hoa cùng Ninh Bình sau 4 trận thắng liên tiếp tại V-League 2025-2026, các tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến cùng một số cầu thủ khác hy vọng sẽ có tên trong danh sách hội quân lần này của HLV Kim Sang-sik.

Sau hai lượt trận bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. Việt Nam và Lào cùng có 3 điểm, trong khi Nepal chưa có điểm nào. Hai trận đấu sắp tới vì vậy được coi là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

QUỐC CƯỜNG