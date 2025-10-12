Bóng đá trong nước

Đội tuyển U23 Việt Nam thăm và giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

Sáng 11-10 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã đến thăm và giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong khuôn khổ chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Abu Dhabi. Thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã được Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đón tiếp trong không khí thân tình và ấm áp.

HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt toàn đội trao tặng áo đội tuyển có chữ ký các thành viên đến Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp.
Tại buổi gặp, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và toàn đội gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, đặc biệt là cá nhân Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, vì sự quan tâm, hỗ trợ và động viên dành cho đội tuyển U23 Việt Nam kể từ khi sang UAE tập huấn. “Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đội tuyển U23 Việt Nam tại UAE, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn đội vì những bước tiến đáng khích lệ trong thời gian qua. Đại sứ tin tưởng rằng, với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, VFF, cùng sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ trong và ngoài nước, thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, đủ khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục và hướng tới mục tiêu xa hơn trong tương lai – góp mặt tại World Cup.

U18VN-69-1536x1070.jpg

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cũng gửi lời chúc toàn đội hoàn thành tốt đợt tập huấn tại UAE, đạt được kết quả chuyên môn như mong muốn và có bước chuẩn bị vững vàng cho những nhiệm vụ phía trước.

Chiều cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu “lượt về” với U23 Qatar, diễn ra vào 19 giờ (22 giờ Việt Nam) ngày 13-10 trên sân 321Sports, Abu Dhabi.

CAO TƯỜNG

