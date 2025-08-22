Đội tuyển U17 Việt Nam gặp Singapore ở trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026

Theo lịch thi đấu vòng loại bảng C giải U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Singapore ở trận ra quân.

U17 Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 10 tới đây.

Ở vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với 5 đối thủ: Malaysia, Singapore, Hồng Kông (TQ), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (TQ). Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là nước được chọn để đăng cai bảng đấu này nên có chút thuận lợi ở việc tranh vé vào VCK.

Các trận đấu ở bảng C sẽ được tổ chức ở 2 sân, gồm Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và sân PVF.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 10 với lực lượng nòng cốt được tuyển chọn từ các cầu thủ có phong độ nổi bật tại giải U17 quốc gia 2025. Dự kiến, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi bước vào cuộc đua tại vòng loại.

LÊ ANH