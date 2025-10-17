Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, vắng các thành viên của CLB TPHCM

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20-11.

Ở thành phần Ban huấn luyện, HLV Mai Đức Chung tiếp tục có sự hỗ trợ của những HLV kinh nghiệm như Đoàn Minh Hải, HLV trẻ đồng thời là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Anh và HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger cùng 1 bác sỹ.

Chia sẻ về vấn đề nhân sự trước đợt tập trung, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là lần tập trung thứ 3 trong năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Lần tập trung này có nhiều gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá nữ trong những giải thi đấu vừa qua. “Chúng tôi mong rằng các bạn đó cùng các chị tập luyện hết sức mình phấn đấu tốt để có mặt trong danh sách tham dự SEA Games tới đây; trong bối cảnh các cầu thủ kỳ cựu cũng đã lớn tuổi luôn muốn nhường lại vị trí cho các cầu thủ trẻ có tài năng. Ban huấn luyện cũng mong muốn các bạn trẻ hãy tiến bộ nhanh để bắt nhịp được, đồng thời luôn tạo điều kiện để các bạn phấn đấu”.

Các trợ lý Kim Chi, Kim Hồng cùng nhóm cầu thủ của CLB TPHCM vắng mặt trong đợt này.

HLV Mai Đức Chung cho biết mục tiêu của đội tuyển nữ quốc gia ở SEA Games sắp tới vẫn phải giành ngôi vị cao nhất. “Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo. Đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục được lãnh đạo VFF tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài cọ sát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm”, HLV Mai Đức Chung nói.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trong buổi sáng và ra sân tập buổi đầu tiên vào chiều cùng ngày (21-10). Ngày 20-11, đội tuyển nữ quốc gia sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các đội CLB nữ Nhật Bản.

CAO TƯỜNG