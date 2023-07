Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp khó trước khi đối đầu với nữ Việt Nam

Cơn mưa rào đổ xuống TP Auckland cộng hưởng với độ vênh rất lớn về nhiệt độ ngoài trời khiến các nữ tuyển thủ Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu đặt tiên ở New Zealand, theo chia sẻ từ giới truyền thông xứ Bò Tóp.

Chuyên trang thể thao nổi tiếng AS đặt tiêu đề bài viết: “Thay đổi đột ngột cho La Roja”, khi cập nhật thông tin về đội tuyển nữ Tây Ban Nha trong những buổi tập đầu tiên ở New Zealand, quốc gia đồng tổ chức World Cup nữ 2023 (cùng với Australia).

Cụ thể, đoàn quân của HLV Jorge Vilda đã phải hứng chịu sự khắc nghiệt của nhiệt độ ngoài trời hạ xuống dưới 10 độ C ở TP Auckland. Còn tại thủ đô Madrid, trong thời gian mà đội tuyển đang xếp hạng 6 thế giới rèn quân, với nhiệt độ trên 30 độ. Đó là lý do vào hôm 9-7, một ngày sau khi có mặt ở New Zealand, toàn đội đã quyết định huỷ tập để đi thăm quan Vườn bách thảo Auckland, một trong những địa điểm có khí hậu trong lành ở địa phương.

Bên cạnh tiết trời lạnh giá, cơn mưa rào đổ xuống còn đồng hành cùng La Roja trong những buổi tập đầu tiên trên đất New Zealand. Theo HLV Vilda, các nữ tuyển thủ Tây Ban Nha phải sớm thích nghi với hoàn cảnh lạnh giá, có sương mù và mưa. Điều này sẽ mang tính chất quyết định đến sự thành công của toàn đội ở World Cup nữ 2023.

“Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ dành một tuần ở Auckland để thích nghi với sự khác biệt về múi giờ và điều kiện khí hậu của New Zealand đang vào giữa mùa đông”, tờ Marca có đoạn.

Nằm trong kế hoạch làm quen thời tiết ở TP Auckland, Liên đoàn Bóng đá của 2 quốc gia Việt Nam và Tây Ban Nha quyết định tổ chức trận giao hữu kín cho 2 đội tuyển nữ, vào 17 giờ 30 ngày 14-7 (giờ Việt Nam). Vào thời điểm diễn ra trận đấu, nhiệt độ ngoài trời dự kiến khoảng 11 độ và có gió. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của đôi bên trước khi bước vào World Cup nữ 2023.