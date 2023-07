Đội tuyển nữ Mỹ đến New Zealand, chuẩn bị gặp nữ Việt Nam ở World Cup

Trải qua chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ từ bang California, sáng 11-7 (giờ địa phương), đoàn quân HLV Vlatko Andonovski đã có mặt ở TP Auckland (New Zealand), để bước khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup nữ 2023.

Megan Rapinoe cùng đồng đội đến ngày hội bóng đá nữ thế giới diễn ra ở Australia và New Zealand với tư cách đương kim vô địch. Họ sẽ mở đầu hành trình bảo vệ cúp vàng bằng trận đấu với chính đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E. Mỹ cũng đang là kỷ lục gia ở sân chơi này với 4 chức vô địch trong lịch sau 8 lần được tổ chức.

Trước khi có mặt ở Auckland, Mỹ đã trải qua trận giao hữu cuối cùng bằng việc đánh bại Xứ Wales tỉ số 2-0 vào tối 9-7 (giờ địa phương). Một bước chạy đà hoàn hảo của nhà đương kim vô địch hướng đến World Cup nữ 2023.

Hiệp hội Bóng đá Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của đội tuyển nữ quốc gia ở New Zealand. Đội ngũ hậu cần của Hiệp hội cùng HLV Vlatko Andonovski đã 3 lần đến đồng chủ nhà World Cup nữ 2023, bắt đầu từ lễ bốc thăm diễn ra vào cuối tháng 10-2022. Đó là lý do mà nhà cầm quân sinh năm 1976 khi trao đổi với truyền thông New Zealand đã nói rằng: “Tôi có cảm giác như được về nhà. Sự chuẩn bị của toàn đội gần như hoàn hảo”.

Đây cũng sẽ là kỳ World Cup nữ cuối cùng của siêu sao Megan. Đánh giá về cô học trò 38 tuổi, từng 2 lần vô địch World Cup nữ, HLV Andonovski chia sẻ: “Mỹ có nhiều cầu thủ đẳng cấp, chuyên nghiệp như cô ấy. Megan Rapinoe biết mình cần làm gì để có thể giúp đội giành chiến thắng trong các giải đấu lớn. Có Megan Rapinoe ở đây, cùng với những cầu thủ trẻ Sophia Smith, Trinity Rodman và Alyssa Thompson sẽ rất quan trọng với chúng tôi”.

Từ đây đến thời điểm thi đấu trận ra quân với đội tuyển nữ Việt Nam, Mỹ chỉ duy trì việc tập luyện ở khu thể thao Bay City Park, TP Auckland. Theo lịch thi đấu bảng E, bên cạnh trận ra quân gặp đội tuyển nữ Việt Nam, các nhà đương kim vô địch Mỹ lần lượt đối đầu với á quân Hà Lan vào ngày 27-7, và đến ngày 1-8 đối đầu với Bồ Đào Nha.