Đội tuyển nữ quốc gia lên đường tập huấn Nhật Bản

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, rạng sáng ngày 21-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây cũng là giai đoạn cuối của đợt tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 3 trận giao hữu quốc tế trong 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản.

Trước ngày sang Nhật Bản, kế hoạch lực lượng của đội tuyển đã có những thay đổi khi nhóm 8 thành viên của CLB nữ TPHCM kịp bay ra Hà Nội vào tối 20-11 để kịp ráp cùng đội tuyển sang Nhật Bản. Trước đó, có kế hoạch là nhóm này ở lại TPHCM chờ đội tuyển trở về sau chuyến tập huấn và ráp cùng để sang Thái Lan.

Nhóm 8 thành viên của CLB nữ TPHCM gồm: Quách Thu Em, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên và Trần Thị Kim Thanh. Hai trợ lý của CLB TPHCM là HLV Đoàn Thị Kim Chi và trợ lý Nguyễn Thị Kim Hồng cũng được tăng cường cho ban huấn luyện, hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn.

Bên cạnh đó là 5 cầu thủ sẽ không cùng đội đi tập huấn gồm: Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Vạn (chấn thương) và Trần Nhật Lan.

Huỳnh Như cùng 7 thành viên khác của CLB TPHCM có mặt tại Hà Nội vào tới 20-11 để ráp cùng đội tuyển sang Nhật Bản.

Theo kế hoạch, từ Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển nữ quốc gia đi thẳng xuống sân bay quốc tế Nội Bài đêm 20-11. Đội sẽ sang Nhật Bản bằng chuyến bay lúc 1 giờ 35 ngày 21-11 và dự kiến hạ cánh tại Nagoya lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương). Trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu gặp các CLB phù hợp do LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu.

Đến ngày 30-11 đội sẽ về TPHCM và sau đó lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33 vào ngày 2-12.

CAO TƯỜNG