Đội tuyển futsal Việt Nam thoải mái tâm lý trước cuộc so tài với Thái Lan

Cùng giành 2 trận thắng trước đó, hai đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan sớm giành vé vào Bán kết. Cuộc so tài giữa hai đội vào tối 8-4 mang tính chất tranh ngôi đầu bảng mà đội tuyển Việt Nam có ưu thế khi chỉ cần hòa là lấy vị trí số 1.

Tình hình tương tự ở bảng B khi hai đội Indonesia và Australia cùng sớm giành vé vào Bán kết. Nếu như Indonesia thắng Brunei 7-0 và Malaysia 1-0 thì Australia có kết quả ấn tượng hơn khi thắng Brunei 13-1 và Malaysia 2-1.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Thái Lan. Với lợi thế này, thầy trò HLV Diego Giustozzi chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giữ vững ngôi đầu.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, cuộc so tài giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan luôn thu hút sự quan tâm lớn nhờ tính chất cạnh tranh và sự kình địch giữa hai nền futsal hàng đầu khu vực. Trong thời gian gần đây, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhiều lần gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Gần nhất, tại AFC futsal Asian Cup 2026, các cầu thủ Việt Nam chơi nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-1 sau một tình huống sai sót ở khâu phòng ngự.

Trở lại với trận đấu tối nay, kết quả không chỉ phụ thuộc vào phong độ mà còn chịu ảnh hưởng từ những tính toán của ban huấn luyện hai đội. Dù vậy, trong bối cảnh đã giành vé vào bán kết, ưu tiên hàng đầu của cả đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng vẫn là đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chặng đường phía trước.

Điều đáng chú ý với thầy trò HLV Giustozzi là họ sẽ bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái bởi không đặt nặng chọn đối thủ ở bán kết. Ngay cả Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã thắng ở SEA Games 33 vừa qua và tại VCK futsal châu Á diễn ra tại Indonesia, đội chủ nhà đã chật vật khi giành 3 điểm trước đoàn quân của HLV Giustozzi.

Sau trận thắng Timor Leste và sớm giành vé vào Bán kết, thay mặt thường trực VFF, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã thông báo với toàn đội về việc VFF thưởng nóng cho đội 300 triệu đồng. Tiền thưởng kịp lúc hy vọng sẽ tạo khí thế cho thầy trò HLV Gustozzi ở chặng đường kế tiếp.

QUỐC CƯỜNG