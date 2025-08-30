Futsal

Đội tuyển futsal Việt Nam tăng 5 bậc trên BXH FIFA

Theo công bố mới đây của FIFA, thứ hạng của đội tuyển futsal Việt Nam đã tăng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 31 lên 26 thế giới, áp sát Indonesia ở khu vực Đông Nam Á.

Điểm số của đội tuyển futsal Việt Nam trên BXH FIFA đã tăng mạnh mẽ trong thời gian qua.
Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam (đội nam) được cộng thêm 27.81 điểm để đạt tổng điểm hiện tại là 1171.02 điểm. Những điểm cộng mà đội tuyển futsal Việt Nam thu được đến từ các trận thắng giao hữu hồi tháng 4 trước Kazakhstan và Saudi Arabia.

Trên bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu (hạng 11 thế giới), Indonesia đứng thứ nhì (23 thế giới). Nhưng khoảng cách điểm số giữa Indonesia và Việt Nam chỉ còn 17 điểm.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện đang tập trung tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Kuwait vào tháng 9, sau đó là vòng loại futsal châu Á 2026.

