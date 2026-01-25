Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào giải châu Á 2026

Không thành công tại SEA Games 33 đang đặt nhiều thách thức cho thầy trò HLV Diego Giustozzi tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026, giải dấu mà dội tuyển futsal Việt Nam quyết tâm trở lại để khẳng định mình.

Sự trở lại của Thái Huy rất đáng chờ đợi tại VCK giải futsal châu Á 2026.

Thực tế nhìn vào thực lực của đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian qua, nhà cầm quân người Argentina cùng ê-kip trợ lý khá nhiều việc khi đang trong giai đoạn chuyển tiếp lực lượng. Một số trụ cột nghỉ thi đấu hoặc chấn thương đã không làm cho đội tuyển futsal Việt Nam có bộ khung mạnh nhất ở những lần tập trung gần đây.

SEA Games 33, “người nhện” Hồ Văn Ý bị chấn thương. Tương tự như vậy là Thái Huy, Đoàn Phát đã gây ít nhiều khó khăn cho HLV Giustozzi trong việc bày binh. Điều đó làm cho phong độ của đội thiếu sự ổn định, dù thắng Indonesia và Myanmar, nhưng lại để thua đáng tiếc trước Thái Lan và nhất là Malaysia đã làm hụt bước trong cuộc đua tranh huy chương.

Nhưng đi sâu vào từng trận đấu, những thể hiện của các cầu thủ Việt Nam cũng tạo được điểm nhấn đáng kể. Ngoài trận thắng Indonesia, đội về sau giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33 hay cuộc so tài với Thái Lan cũng chưa hẳn ở thế lép vế. Trong chia sẻ gần đây, HLV Diego Giustozzi cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, đội bóng của ông đang gặp vấn đề về sự ổn định. Quá trình trẻ hóa lực lượng, thay đổi nhân sự và thử nghiệm lối chơi mới khiến phong độ của đội tuyển chưa thể duy trì ở mức cao trong mọi trận đấu.

Không thành công tại SEA Games 33 sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho đội tuyển futsal Việt Nam ở VCK futsal châu Á 2026. HLV Giustozzi cùng các cộng sự đã sớm lên kế hoạch tập trung đội tuyển ngay sau khi kết thúc SEA Games 33. Ngoài những nhân tố trẻ trưởng thành trong thời gian qua, sự trở lại của Quả bóng vàng futsal 2025 Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thái Huy sẽ rất quan trọng trên sa bàn của HLV Giustozzi.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với Thái Huy khi cậu ấy có sự trở lại mạnh mẽ. Qua từng trận đấu, các cầu thủ này đã thể hiện tốt hơn ở trận sau so với trận trước. Tất nhiên, họ vẫn chưa đạt được trạng thái phong độ tốt nhất. Hy vọng khi bước vào giải, họ sẽ thể hiện được năng lực của bản thân như từng có”, vị chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch tại VCK futsal châu Á 2026 bằng cuộc so tài với đội tuyển futsal Kuwait vào ngày 27-1. Sau đó lần lượt gặp đội tuyển futsal Lebanon (29-1) và khép lại vòng bảng bằng màn đọ sức với Thái Lan vào ngày 31-1, trận đấu có khả năng tranh chấp ngôi nhất bảng.

LÊ ANH