Đội tuyển Bồ Đào Nha quyết định áo số 21 của Diogo Jota

HLV trưởng Robert Martinez cho biết hôm thứ Sáu rằng áo số 21 của tiền đạo quá cố Diogo Jota tại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được truyền lại cho đồng đội và là người bạn lâu năm của anh là Reben Neves.

Áo số 21 của tiền đạo quá cố Diogo Jota tại đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được truyền lại cho người bạn thân Reben Neves (phải).

Martinez phát biểu khi công bố đội hình Bồ Đào Nha lần đầu tiên kể từ khi cựu ngôi sao Liverpool và Bồ Đào Nha qua đời cùng em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn xe hơi ở miền bắc Tây Ban Nha vào ngày 3-7. “Đây là trại huấn luyện đầu tiên không có Diogo Jota”, Martinez chia sẻ. “Chúng tôi biết Diogo có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng tôi, những ảnh hưởng mà cậu ấy đã tạo ra trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi muốn tưởng nhớ cậu ấy mỗi ngày”.

“Diogo sẽ ở bên chúng tôi và là một động lực để chúng tôi đạt được những mục tiêu. Tấm gương của cậu ấy là ánh sáng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mang tinh thần của cậu ấy trong tim. Chúng tôi sẽ chiến thắng vì Diogo, vì em trai Andre của cậu ấy, và như mọi khi, vì tất cả người dân Bồ Đào Nha. Trong hành trình mới này để giành vé dự World Cup 2026, số cầu thủ sẽ là 23 + 1, đó là Diogo”.

Lần cuối cùng Jota ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha là trong chiến thắng trước Tây Ban Nha tại trận chung kết UEFA Nations League vào tháng 6. Giờ đây Reben Neves, một trong những người bạn thân thiết nhất của Jota sau nhiều năm gắn bó với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và các CLB FC Porto lẫn Wolves, sẽ ra sân với áo số 21 của Jota trên lưng. “Tôi nghĩ sự vắng mặt của Diogo là dấu hiệu của sự đoàn kết, động lực và trách nhiệm, bởi vì Diogo muốn vô địch World Cup”, Martinez nói thêm. “Vì vậy, chúng tôi ở đây để chiến đấu và làm tất cả những gì có thể để đạt được ước mơ của mình. Tôi cũng xin thông báo rằng số áo 21 của Diogo Jota hiện đang được truyền lại cho Ruben Neves, và vì vậy nó vẫn ở lại với tất cả chúng tôi trên sân cỏ”.

Đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu hành trình giành vé dự World Cup năm sau tại Bắc Mỹ với các trận đấu vòng loại gặp Armenia và Hungary vào ngày 6 và 9-9. Đội hình của HLV Martinez lần này bao gồm ngôi sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo và đồng đội mới của anh tại Al Nassr là Joao Felix.

THANH TUẤN