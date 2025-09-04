Đội trưởng Mallorca chịu án kỷ luật hy hữu

Mallorca đã ra án phạt nặng với tiền vệ Dani Rodriguez, bao gồm tước băng đội trưởng, sau khi cầu thủ kỳ cựu này công khai phàn nàn phải ngồi dự bị trong trận gặp Real Madrid, khi gia đình anh có mặt trên khán đài.

Mallorca đã ra thông báo vào thứ Tư rằng Rodriguez “đã bị đình chỉ công việc và lương”, và CLB “đã tước băng đội trưởng của anh ngay lập tức”. Đây là hậu quả từ một phản ứng không đáng của tiền vệ trung tâm 37 tuổi người Tây Ban Nha vào cuối tuần qua.

Rodriguez là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận thua 1-2 của Mallorca tại Real Madrid vào thứ Bảy. Sau trận đấu, cầu thủ 37 tuổi đã đăng lên Instagram một bức ảnh gia đình anh tại sân vận động, kèm theo một tin nhắn phàn nàn về việc không được ra sân. Anh cho biết anh đã đến Madrid cùng các con và chúng “háo hức” về cơ hội được xem cha mình thi đấu tại Santiago Bernabeu. “Một bài học quan trọng và lời khuyên dành cho họ: Đừng bao giờ kỳ vọng bất cứ điều gì từ bất kỳ ai, đặc biệt là trong thời buổi ngày nay, khi mà chế độ trọng dụng nhân tài, văn hóa và sự tôn trọng dành cho công sức đang thiếu thốn”, Rodriguez viết. “Đừng làm việc gì mà mong đợi được đền đáp. Hãy làm vì chính mình và đam mê của bạn”.

Sau bài đăng đó, anh còn viết một bức thư ngỏ được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, trong đó nói rằng anh tôn trọng quyết định của HLV Jagoba Arrasate, và không hề buồn vì các con anh không được xem ông thi đấu. “Điều tôi không thể chấp nhận là sự thiếu tôn trọng đối với sự cam kết và cống hiến”, anh nói thêm. “Thật đau lòng khi một cầu thủ vừa mới đến, chỉ với một buổi tập, lại có cơ hội ra sân trước những đồng đội đã dành nhiều năm trời để bảo vệ màu áo này bằng mồ hôi và sự cống hiến, luôn đặt CLB lên trên hết”.

Rodriguez dường như đang ám chỉ đến tiền đạo Jan Virgili mới được ký hợp đồng, người được Arrasate chọn vào sân ở phút 87. “Tôi hy vọng Jan sẽ thành công ở đây và cùng nhau chúng ta có thể giúp đỡ anh ấy”, Rodriguez nói. “Nhưng khi chuyện như thế này xảy ra, nó gửi đi một thông điệp khủng khiếp đến phòng thay đồ: công sức, sự cống hiến hay lòng trung thành đều không quan trọng. Đó là điều khiến tôi tức giận”.

Rodriguez cho biết thêm anh viết thư để làm rõ mọi chuyện vì gia đình anh đang “trải qua một thời gian khó khăn”.

THANH TUẤN