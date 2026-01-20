Đội nữ TPHCM vô địch lượt đi giải U19 nữ quốc gia 2026

Lượt trận cuối của giai đoạn 1 giải bóng đá U19 nữ quốc gia 2026 khép lại vào tối 20-1, các cô gái TPHCM đã gây ấn tượng khi giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 1-0 trước đội Hà Nội.

U19 nữ TPHCM gây ấn tượng sau lượt đi với ngôi đầu bảng.

Cuộc so tài giữa hai đội TPHCM và Hà Nội được đánh giá là tâm điểm khi mang tính chất tranh ngôi vô địch lượt đi. Các cầu thủ TPHCM nhập cuộc tốt hơn và sớm bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 3 từ quả đá phạt 11m của Nguyễn Thị Thùy Linh. Đại diện thành phố mang tên Bác thi đấu quyết liệt để bảo vệ thành quả. Hiệp một trôi qua với lợi thế mong manh dành cho cô trò HLV Lưu Ngọc Mai.

Diễn biến của hiệp đấu còn lại sôi động khi Hà Nội nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng hàng công chưa đủ sắc sảo để ghi bàn và đành chấp nhận kết quả thua tối thiểu 0-1.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T có chiến thắng quá dễ dàng trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Ngay ở phút thứ 3, từ đường chuyền của Nguyễn Ngô Thảo Nguyên, Nguyễn Thu Trang dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 32, xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Đỗ Thị Thúy Nga dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

TPHCM bằng điểm với Thái Nguyên T&T, nhưng đứng đầu bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Bị dẫn 2 bàn, Than KSVN đánh mất tinh thần và dần vỡ trận. Hai phút sau, pha cản phá không tốt của thủ môn đối phương tạo điều kiện để Trần Thị Hương nâng tỉ số lên 3-0. Phút 37, Ngô Hải Yến đi bóng khéo léo vượt qua 2 hậu vệ Than KSVN trước khi dứt điểm chuẩn xác nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế lớn nghiêng về phía đội bóng xứ chè.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 của Phạm Thu Trang. Đến phút 68, bàn thắng của Nguyễn Thu Trang ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Nguyên T&T. Với kết quả này, TPHCM dẫn đầu bảng xếp hạng và vô địch lượt đi với 8 điểm cùng hiệu số +7. Thái Nguyên T&T xếp thứ hai với cùng 8 điểm và hiệu số +5, Phong Phú Hà Nam xếp thứ 3 với 8 điểm và hiệu số +2.

CAO TƯỜNG