Đội hình Man.United “không đủ tốt để ổn định”

Man.United có màn trình diễn tệ hại để thua trắng 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.

Không thể phủ nhận Bournemouth có phong độ tốt và đang chơi khá hay, khi đây là chiến thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất của họ. Và kể từ chiến thắng đầu tiên trong mùa giải vào ngày 28-10, tổng số 16 điểm mà Bournemouth giành được cho đến nay chỉ kém duy nhất Liverpool (17 điểm). Nhưng cái chính vẫn là Man.United đã chơi rất tệ, khởi đầu chậm chạp và thủng lưới dễ dàng bàn đầu tiên ngay từ phút thứ 5, cũng như không chơi khá hơn sau đó trước nhận 2 đòn kết liễu từ đối thủ ở các phút 68 và 73.

“Tất nhiên là tôi khó chịu, hoàn toàn thất vọng”, HLV Ten Hag nói sau thất bại thứ 6 trên sân nhà mùa này. “Tôi đã mong đợi một điều gì đó rất khác. Trước trận đấu, tôi đã hy vọng đội có thể phát huy được phong độ và kết quả từ sau chiến thắng Chelsea. Vì vậy, thật sự rất đáng thất vọng. Cách chúng tôi khởi đầu không tốt, thật tệ! Trong trận đấu, chúng tôi tấn công rất nhiều, không thể lật ngược thế cờ dù có cơ hội… Chúng tôi thực sự không có được sự ổn định. Tôi nghĩ, với tư cách là một đội, chúng tôi không đủ giỏi để duy trì sự ổn định. Chúng tôi có khả năng chiến thắng bất kỳ trận đấu nào, nhưng một đội bóng ổn định là phải làm điều đó trong mọi trận đấu, trong nhịp độ 3 ngày/trận”.

Đây là trận thua nặng nề nhất trên sân nhà của Man.United trước một đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League. Đây là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ trên sân nhà trước Bournemouth ở mọi đấu trường - thắng 9 hòa 1 trong 10 lần chào đón đối thủ đến Old Trafford trước đó. Đội bóng của Ten Hag thua 6 trong 11 trận gần nhất tại Old Trafford trên mọi đấu trường (thắng 5), đã nhiều bằng 57 trận trước đó. Và trước Bournemouth, là lần thứ 5 Man.United để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này - lần cuối cùng họ chứng kiến điều này là vào mùa giải 1962-63 (6 trận).

HLV Erik ten Hag chứng kiến màn sụp đổ của Quỷ đỏ sau 2 bàn thua đầu tiên khá dễ dàng.

Khi Old Trafford không còn có thể truyền cảm hứng, thì HLV Ten Hag cũng có lý do để than phiền về vấn đề tâm lý của các cầu thủ: “Chúng tôi khởi đầu rất kém. Tôi nghĩ có sự khác biệt lớn so với trận gặp Chelsea, khi chúng tôi khởi đầu rất tốt, chơi rất năng nổ và rất tập trung. Hôm nay, chúng tôi đã không như vậy. Họ ghi một bàn thắng đẹp, nhưng từ phía chúng tôi, bạn không thể bắt đầu một trận đấu Premier League như thế này. Bạn phải ngay lập tức giành được vị trí tốt bằng rất nhiều năng lượng và thật sự tập trung. Khi bạn bắt đầu như chúng tôi đã làm, bạn sẽ bị giết. Chỉ trong 3 ngày mà có 2 hoàn cảnh khác nhau, thì đó nằm ở vấn đề tâm lý. Chúng tôi phải thay đổi điều đó”.

Man.United hiện đã thua 11 trong số 23 trận mùa này, giờ sẽ phải đối mặt với một tuần quan trọng - bắt đầu bằng trận tiếp đón Bayern Munich đến thăm Old Trafford vào thứ Ba, một trận đấu phải thắng để hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League, và cuối tuần là chuyến làm khách đến Anfield để đối mặt với đội dẫn đầu Premier League là Liverpool.

LINH SƠN