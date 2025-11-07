Đội hạng Nhất đầu tiên thay HLV

HLV Ngô Quang Sang được bổ nhiệm dẫn dắt Đồng Tháp

Quyết định thay HLV của Đồng Tháp được xác nhận vào sáng 7-11. Bắt đầu từ vòng 7 diễn ra vào chiều 9-11 tới, ông Ngô Quang Sang chính thức dẫn dắt Đồng Tháp trong chuyến làm khách trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa.

Việc Đồng Tháp cho HLV Phan Thanh Bình thôi giữ chức “thuyền trưởng” đến từ thành tích nghèo nàn của CLB này từ đầu giải. Việc chưa thắng được trận nào khiến đội bóng xứ Sen Hồng sớm bị loại khỏi Cúp quốc gia và chỉ có 3 điểm sau 6 trận tại Giải hạng Nhất quốc gia. Đồng Tháp hiện cũng chỉ hơn 1 điểm so với đội cuối bảng là Thanh Niên TP.HCM.

Bên cạnh thành tích bết bát, lối chơi thiếu sức sống của Đồng Tháp cũng là một phần nguyên nhân khiến HLV Phan Thanh Bình không giữ được vị trí của mình tại CLB. Tuy nhiên, ông Bình vẫn được ban lãnh đạo giữ lại với chức danh trợ lý HLV cho người mới Ngô Quang Sang.

Còn HLV Ngô Quang Sang đã quá nhẵn mặt với sân chơi hạng Nhất khi có nhiều năm gắn bó với Long An, cũng như đã giúp Đồng Nai tạo nên màn ngược dòng ấn tượng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải trước. Chỉ tiếc là Đồng Nai, sau khi trụ hạng thành công, lại quyết định giải thể, khiến HLV Ngô Quang Sang “thất nghiệp” một thời gian trước khi được bổ nhiệm tại Đồng Tháp.

Kinh nghiệm từ nhà cầm quân sinh năm 1972 này, đặc biệt khi ông Sang từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura tại đội tuyển Việt Nam, là điều mà Đồng Tháp rất cần để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dẫu vậy, ông Sang ngay trận đầu tiên dẫn dắt Đồng Tháp đã phải đụng ngay đội chủ nhà Khánh Hòa. Đội bóng phố Biển dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Trọng Bình đang dẫn đầu với 15 điểm, cùng đội xếp sau là Đồng Nai (chuyển từ Bình Phước) cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng.

Lịch thi đấu vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026: Đại học Văn Hiến - Trẻ PVF (16 giờ, ngày 7-11), Bắc Ninh - Phú Thọ, CLB TPHCM - Quảng Ninh (cùng 16 giờ, ngày 8-11), Đồng Nai - Quy Nhơn United (18 giờ, ngày 8-11), Long An - Thanh Niên TPHCM (16 giờ, ngày 9-11) và Khánh Hòa - Đồng Tháp (17 giờ, ngày 9-11).

HỮU THÀNH