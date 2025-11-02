CLB TPHCM nhận thất bại đầu tiên tại mùa giải 2025-2026

Dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Minh Phương vẫn không tránh khỏi cảnh trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn của Quy Nhơn United tại vòng 9 Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

CLB TPHCM (áo xanh) đón nhận thất bại đầu tiên tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: QUỲNH MAI

Tiếp đón CLB TPHCM, đội bóng sở hữu mạch bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026, các cầu thủ Quy Nhơn United nhập cuộc đầy tự tin. Phút 22, Thaileon đột phá bên cánh phải rồi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn kỳ cựu Nguyễn Thanh Thắng.

Dù để Trương Vũ Đạt gỡ hòa cho đội khách từ một tình huống cố định ở phút 31, nhưng Quy Nhơn United vẫn kịp tạo lợi thế dẫn điểm trước khi hiệp 1 khép lại. Trên chấm phạt đền, Lê Thanh Phong không phạm sai lầm, mang đến niềm vui cho người hâm mộ đất Võ.

Hai đội trưởng Cao Văn Triền (Quy Nhơn United) và Nguyễn Thanh Thắng (CLB TPHCM) thực hiện việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. ẢNH: QUỲNH MAI

Sang hiệp 2, CLB TPHCM đẩy cao đội hình. Những phút cuối trận, HLV Nguyễn Minh Phương cho các học trò tràn gần như toàn bộ sang phần sân của đội chủ nhà. Điều này trở thành con dao hai lưỡi, khiến đội khách phải đón nhận bàn thua ở phút 90+5. Tài năng trẻ Võ Hoàng Uy lập công, ấn định tỷ số 3-1 cho đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang.

Chiến thắng này giúp Quy Nhơn United tạm vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm so với chính CLB TPHCM. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vì thất bại này tụt xuống hạng 3, nhường vị trí nhì bảng cho Đồng Nai, đội đã có 14 điểm.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Quy Nhơn United. ẢNH: QUỲNH MAI

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất, Đồng Nai của HLV Nguyễn Việt Thắng phải rất chật vật mới thắng ngược đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM với tỷ số 4-2.

Tại sân Cẩm Phả, đội chủ nhà Quảng Ninh bị Long An cầm hòa đáng tiếc ở phút 90+5. Hậu vệ Nguyễn Anh Tài dứt điểm nối tung lưới Quảng Ninh, ấn định tỷ số hòa 1-1. Trước đó, Trần Hải Anh đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 11.

Bất ngờ lớn nhất tại vòng 9 là thất bại 0-2 của Bắc Ninh trước đội khách Đại học Văn Hiến. Cú đúp của Lương Quốc Thắng vào lưới Bắc Ninh giúp Đại học Văn Hiến tạm vươn lên xếp thứ 8 với 7 điểm, trong khi Bắc Ninh tụt xuống hạng 6 với 9 điểm.

HỮU THÀNH