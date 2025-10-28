Giải hạng Nhất: Hiện tượng Khánh Hòa tạo áp lực lên Đồng Nai

Gần nửa chặng đường của lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đang chứng kiến bất ngờ lớn khi vị trí đầu bảng không thuộc về CLB được đầu tư mạnh và đầy tham vọng như Đồng Nai, mà lại nằm trong tay Khánh Hòa. Đáng nói hơn, thầy trò HLV Trần Trọng Bình từng đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở giải vì khó khăn tài chính, nhưng giờ đây thi đấu ấn tượng để dẫn dắt cuộc chơi.

Các cầu thủ Khánh Hòa khởi đầu mùa giải 2025-2026 đầy thăng hoa. ẢNH: ANH TRẦN

Nếu không xét khía cạnh tài chính, khác biệt rõ nét nhất giữa Khánh Hòa và Đồng Nai nằm ở yếu tố con người và tính bản sắc. Phần lớn cầu thủ mà HLV Trần Trọng Bình có trong tay, nếu không trưởng thành từ lò đào tạo của CLB thì đã sát cánh với ông Bình đủ lâu. Nên họ không chỉ hiểu rõ triết lý vận hành mà còn thấu cảm những khó khăn mà đội bóng đã và đang trải qua. Sự gắn bó ấy giúp Nguyễn Đoàn Duy Anh cùng đồng đội duy trì được sự ăn ý và tinh thần đoàn kết cao.

Song, năng lực cầm quân của HLV Trần Trọng Bình mới là điểm sáng lớn nhất tại đội bóng phố Biển. Chiến lược gia 42 tuổi biết cách phát huy năng lực của từng cá nhân, đồng thời vẫn khéo léo bổ sung nhân sự khi cần thiết. Ông Bình chọn đúng những vị trí còn khuyết, miễn sao phù hợp với triết lý và điều kiện thực tế của CLB. Những tân binh như Nguyễn Khắc Khiêm, Trần Văn Tùng... đã hòa nhập rất nhanh tại môi trường mới, với những đóng góp về bàn thắng, kiến tạo hay lối chơi tập thể.

Chính sự linh hoạt từ HLV Trần Trọng Bình đang góp phần giúp Khánh Hòa, dù không có ngoại binh, nhưng duy trì phong độ ấn tượng và vững vàng ở ngôi đầu với 12 điểm.

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể hình dung rằng, một đội bóng từng vật lộn với bài toán tài chính như Khánh Hòa lại đang làm chủ cuộc chơi. Thành tích ấn tượng này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn vô tình tạo nên áp lực lớn cho ứng viên nặng ký nhất cho 1,5 suất thăng hạng là Đồng Nai.

Cựu tuyển thủ U16 Việt Nam Nguyễn Khắc Khiêm hồi sinh trong màu áo Khánh Hòa. ẢNH: ANH TRẦN

Dù chỉ kém Khánh Hòa 1 điểm và vẫn chưa chạm trán đối thủ, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đến thời điểm này vẫn chưa thể hiện được dáng dấp của một ông lớn tại giải. Các nhà á quân mùa trước vẫn đang loay hoay tìm lại sự ổn định và phong độ vốn có.

Trận hòa đáng tiếc trước đội khách Bắc Ninh cuối tuần trước đã phơi bày hạn chế của Đồng Nai, khi họ vẫn thiếu sự bứt phá trong những trận đối đầu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trước đó ở vòng mở màn, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng dù có lợi thế sân nhà cũng chỉ giành được kết quả hòa trước CLB TPHCM, đội hiện đang xếp nhì bảng.

Cùng sở hữu 9 bàn thắng sau 5 vòng, nhưng Khánh Hòa cho thấy sự đa dạng và hiệu quả trong tấn công khi có đến 5 cầu thủ ở các vị trí khác nhau điền tên lên bảng điểm. Trong khi Đồng Nai chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn và riêng Trần Minh Vương đã đóng góp tới 5 pha lập công. Sự phụ thuộc quá lớn vào cựu thủ quân HAGL đang là vấn đề của đội chủ sân Bình Phước. Như khi Minh Vương bị phong tỏa trong trận gặp Bắc Ninh, lối chơi của Đồng Nai trở nên thiếu sáng tạo và dễ bị bắt bài.

Không chỉ vậy, vua phá lưới Lưu Tự Nhân cũng đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ để giảm thiểu tầm ảnh hưởng. Còn dàn tiền đạo tên tuổi tại hạng Nhất như Nguyễn Công Phượng (đang chấn thương), Hồ Thanh Minh, Hồ Sỹ Giáp và ngoại binh Alex Sandro De Oliveira vẫn chưa một lần nổ súng sau 5 vòng đấu, điều gây thất vọng cho người hâm mộ.

Trong nhóm 3 đội dẫn đầu hiện nay, bên cạnh Khánh Hòa, CLB TPHCM của HLV Nguyễn Minh Phương cũng đang thể hiện bản sắc rõ ràng, qua đó xếp trên Đồng Nai nhờ hơn chỉ số phụ.

Minh Vương bị các cầu thủ Bắc Ninh theo sát. ẢNH: ANH TRẦN

So với 2 đồng nghiệp Trần Trọng Bình và Nguyễn Minh Phương, cái khó của HLV Nguyễn Việt Thắng là cần thêm thời gian để tạo nên sự kết dính giữa các ngôi sao trong đội hình Đồng Nai, vốn là tập thể được nâng cấp hơn so với mùa giải trước. Đây cũng chính là phép thử lớn nhất cho tài cầm quân của ông Thắng trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng này.

Áp lực về thành tích đang trở thành gọng kìm vô hình đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Đồng Nai. Đa phần trụ cột của họ đều đã ngoài 30 tuổi, kinh nghiệm là lợi thế. Tuy nhiên, ở sân chơi hạng Nhất với các đối thủ còn trẻ và sung mãn, vấn đề thể lực của những Minh Vương, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Sơn… sớm hay muộn cũng sẽ lộ rõ.

Xét về chiều sâu đội hình và tham vọng, Đồng Nai vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Khánh Hòa, CLB TPHCM và Bắc Ninh. Đó là nền tảng để thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng hướng tới chặng đường dài phía trước. Nhưng để thực sự xứng đáng với vị thế ứng viên hàng đầu cho 1,5 suất thăng hạng V-League, Đồng Nai cần nhiều hơn là những ngôi sao, đó phải là bản lĩnh, sự gắn kết và tinh thần chiến đấu như đối thủ cạnh tranh với họ đang thể hiện.

HỮU THÀNH