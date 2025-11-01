Bóng đá trong nước

Khánh Hòa tiếp tục gây ấn tượng tại Giải hạng Nhất 2025-2026

SGGPO

Chiến thắng ngược 2-1 trước đội khách Phú Thọ giúp Khánh Hòa củng cố ngôi đầu bảng sau vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, qua đó tiếp tục làm chủ cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League.

Nguyễn Khắc Khiêm (áo xanh) góp công lớn mang chiến thắng về cho Khánh Hòa. ẢNH: QUỲNH MAI
Nguyễn Khắc Khiêm (áo xanh) góp công lớn mang chiến thắng về cho Khánh Hòa. ẢNH: QUỲNH MAI

Trên sân Việt Trì tối 1-11, Yago Goncalves ở phút 16 mở tỷ số cho Phú Thọ bằng cú sút chìm hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Khánh Hòa chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Sức ép ngày càng lớn khiến hàng thủ Phú Thọ không thể đứng vững.

Nỗ lực của thầy trò HLV Trần Trọng Bình được đền đáp ở phút 79, khi Nguyễn Khắc Khiêm đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1. Đến phút 84, Nguyễn Công Tiến bắt volley đẹp mắt, giúp Khánh Hòa hoàn tất màn lội ngược dòng và ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

Ba điểm quý giá giúp Khánh Hòa nâng tổng điểm lên 15, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 6. Đội bóng phố Biển cũng gây sức ép không nhỏ lên hai đối thủ bám đuổi là CLB TPHCM và Đồng Nai, những đội sẽ ra sân thi đấu muộn trong ngày 2-11.

Phú Thọ vẫn chật vật ở nửa sau bảng xếp hạng. ẢNH: QUỲNH MAI

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Phú Thọ dậm chân ở vị trí thứ 8 với 5 điểm sau 6 vòng đấu, vẫn chưa thể bứt phá ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Đồng Tháp tiếp tục chuỗi trận không thắng khi bị Trẻ PVF cầm hòa 1-1. Ngoại binh Jhon Cley mở tỷ số cho Đồng Tháp ở phút thứ 4, nhưng Bùi Ngọc Sơn đã kịp gỡ hòa ở phút 62. Trẻ PVF hiện có 8 điểm, tạm xếp giữa bảng, còn Đồng Tháp mới chỉ có 3 điểm, đứng thứ 10.

Ngày 2-11, vòng 6 sẽ tiếp tục với 4 cặp đấu giữa Bắc Ninh gặp Đại học Văn Hiến, Quảng Ninh tiếp Long An, Quy Nhơn United chạm trán CLB TPHCM và Thanh Niên TPHCM đối đầu Đồng Nai.

HỮU THÀNH

