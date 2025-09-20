Đội dự tuyển U18 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại Seoul Eou Cup 2025

Sau khi ổn định nơi lưu trú, chiều tối 19-9 theo giờ địa phương, đội dự tuyển U18 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất trước thềm trận ra quân tại Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025.

Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025 là cơ hội bổ ích cho các cầu thủ U18 Việt Nam trui rèn kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ C, buổi tập của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gặp đôi chút khó khăn khi cơn mưa nhỏ kéo dài suốt buổi. Tuy nhiên, toàn đội vẫn thể hiện tinh thần tập trung và nỗ lực hoàn thành trọn vẹn giáo án, hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn gặp đội K-League U18 All Star.

Chia sẻ trước thềm giải đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: “Mặc dù tôi mới chỉ dẫn dắt đội tuyển từ tháng 7 và chưa có nhiều thời gian bên cạnh các cầu thủ, nhưng tôi đang có những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa cùng họ. Tôi rất vui khi dẫn dắt đội dự tuyển U18 Việt Nam tham dự một giải đấu rất có ý nghĩa đối với các cầu thủ trẻ. Mặc dù chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ biến giải đấu này thành cơ hội để các cầu thủ cùng nhau trưởng thành và tận hưởng nó”.

Với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc, đội dự tuyển U18 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân tại Seoul Eou Cup 2025, hướng đến màn trình diễn tích cực trước đối thủ có lực lượng U18 chất lượng đến từ K-League.

CAO TƯỜNG