Đội chủ nhà vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

Thắng Campuchia với tỷ số 4-0 trong trận chung kết vào tối 15-7, đội CAND Việt Nam II đã giành Cúp vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cúp vô địch tới đội CAND Việt Nam II. Ảnh: FPT Play

Ngay phút thứ 5, Như Tuấn mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu chính xác sau đường tạt bóng của Đức Nam. Đến phút 32, tiền đạo này hoàn tất cú đúp với pha lốp bóng kỹ thuật, tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương. Campuchia – đội toàn thắng ở vòng bảng lại thi đấu lép vế hoàn toàn trước CAND Việt Nam II.

Sang hiệp hai, đại diện chủ nhà tiếp tục áp đảo và ghi thêm hai bàn nhờ công của Mạnh Duy và Đức Phú, qua đó khép lại trận chung kết với tỷ số 4-0. Với kết quả này, CAND Việt Nam II chính thức lên ngôi vô địch, nhận Cúp và phần thưởng 30.000 USD. Campuchia giành ngôi á quân (15.000 USD), hai đội đồng hạng ba là Thái Lan và Timor Leste nhận thưởng 5.000 USD mỗi đội.

CAND Việt Nam II thắng áp đảo đội Campuchia trong trận chung kết.

Bên cạnh đó, các giải thưởng cá nhân cũng được vinh danh. Trần Đức Nam (CAND Việt Nam II) giành cú đúp danh hiệu gồm Vua phá lưới (8 bàn thắng) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thủ môn Nattawoot Saengdara (Thái Lan) được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu Phong cách thuộc về đội tuyển Lào.

Giải đấu năm nay do Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB tài trợ chính. Chia sẻ tại lễ bế mạc, ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group – cho biết: “Tập đoàn T&T luôn tâm niệm rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của xã hội. Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành nhà tài trợ chính của Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều giải đấu tương tự được tổ chức. Đây là sân chơi ý nghĩa, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng công an các nước thông qua thể thao – biểu tượng của tinh thần rèn luyện, ý chí và sự vươn lên”.

Những hình ảnh tại lễ bế mạc:

Cầu thủ Trần Đức Nam đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc

Thủ môn Nattawoot Saengdara (Thái Lan) được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Danh hiệu Phong cách thuộc về đội tuyển Lào.

Ban tổ chức trao giải đồng hạng Ba cho hai đội Timor Leste và Thái Lan

Đội chủ nhà trong niềm vui vô địch.

HƯƠNG NGUYỄN