Đội chủ nhà U17 HA.GL trước nguy cơ sớm bị loại

Chiều 18-7, lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra với hai cặp đấu: Thể Công Viettel I gặp PVF và chủ nhà HA.GL đối đầu SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng khi để thua các cầu thủ trẻ đội bóng sông Hàn.

Niềm vui của các cầu thủ Đà Nẵng khi giành 3 điểm trước HA.GL.

Ở trận đấu giữa HA.GL và SHB Đà Nẵng, cả hai đội đều bước vào cuộc so tài với quyết tâm cao sau khi nhận thất bại ở lượt trận mở màn. SHB Đà Nẵng là đội nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Đại diện miền Trung sở hữu nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp một, tuy nhiên các chân sút chưa thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, HA.GL gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội chủ nhà chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài nhưng thiếu sự kết nối ở tuyến giữa nên không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, HA.GL đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại thế trận và cụ thể hóa ưu thế ở phút 56. Từ một pha phối hợp tấn công bài bản, Đình Giang bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, HA.GL nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của SHB Đà Nẵng. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng sông Hàn có được 3 điểm đầu tiên, qua đó thắp sáng cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel I và PVF bất phân thắng bại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp Thể Công Viettel I và PVF cùng có 4 điểm sau hai lượt trận. Thể Công Viettel I tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại, trong khi cuộc cạnh tranh giành quyền đi tiếp hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn ở lượt đấu cuối.

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LÊ ANH