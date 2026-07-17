U17 TPHCM thắng trận ra quân

Chiều 17-7, bảng B và C Vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã khởi tranh tại Gia Lai với bốn trận đấu hấp dẫn. CLB TPHCM đã giành trọn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An, trong khi Hà Nội giành chiến thắng đến 8-0 trước các cầu thủ Lâm Đồng.

CLB TPHCM giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài cùng SLNA.

Ở trận đấu sớm trên sân Hàm Rồng 4, CLB TPHCM vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0. Phút 23, Đậu Quang Hưng bị hậu vệ Sông Lam Nghệ An phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho đội bóng phía Nam được hưởng phạt 11m. Trên chấm 11m, Nguyễn Lê Quang Khải dứt điểm chính xác mở tỷ số ở phút 23.

Đến phút 34, từ tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương, Đậu Quang Hưng nhanh chân dứt điểm ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho CLB TPHCM. Sang hiệp hai, Sông Lam Nghệ An dâng cao đội hình và tạo ra ít nhất ba cơ hội ngon ăn để rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB TPHCM đã thi đấu tập trung, nhiều lần bọc lót, giải nguy ngay trên vạch vôi để giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Hà Nội thắng lớn ở trận ra quân

Trong khi đó, trên sân Hàm Rồng 5, Hà Nội đã tạo dấu ấn đậm nét khi đánh bại Lâm Đồng với tỷ số 8-0. Trần Hải Dương mở tỷ số ở phút 23 trước khi Trần Hoàng Việt nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau. Chu Ngọc Nguyễn Lực lập cú đúp (42′, 85′), còn Võ Đức Đạt (45′), Trần Mạnh Quân (54′), Nguyễn Khắc Minh Đức (72′) và Bùi Phi Hùng (90′) lần lượt ghi bàn, hoàn tất chiến thắng đậm cho đội bóng Thủ đô.

Đáng chú ý là trận này trọng tài đã 2 lần rút thẻ đỏ dành cho Dương Nguyễn Viên Phát (Lâm Đồng, nhận thẻ đỏ trực tiếp) và Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội, 2 vàng).

Ở hai trận đấu diễn ra lúc 15g30, bất ngờ đã xuất hiện trên sân Hàm Rồng 4 khi Đồng Nai đánh bại ứng cử viên PVF-CAND với tỷ số 1-0. Trong thế trận giằng co, tưởng như hai đội sẽ chia điểm thì đến phút 90, Nguyễn Hoàng Công Anh tỏa sáng với bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Đồng Nai.

Trên sân Hàm Rồng 5, Huế cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Đồng Tháp với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 83 do công của Nguyễn Viết Tài, giúp đại diện miền Trung giành chiến thắng quý giá trong ngày ra quân.

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