Đội bóng đá nữ TPHCM: Sẵn sàng chinh phục sân chơi châu Á

Ngay sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, đội bóng đá nữ TPHCM chỉ nghỉ ngắn ngày trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải AFC Women’s Champions League 2025-2026 (Cúp C1 nữ châu Á).

Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng đá nữ TPHCM đã vào đến bán kết, trước khi dừng bước trước đội Wuhan (Trung Quốc). Rút kinh nghiệm từ giải đấu năm trước, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sớm xây dựng kế hoạch chuẩn bị bài bản hơn cho mùa giải năm nay.

Theo đó, đội sẽ tập huấn tại Hà Nội, thi đấu giao hữu với các đội bóng nữ tại đây, trong đó có 2 màn so tài với đội tuyển nữ Việt Nam vào đầu tháng 11. Việc được cọ xát với tuyển quốc gia - đội đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 33 - là cơ hội quý để các cầu thủ nữ TPHCM rèn chiến thuật, nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Các trụ cột cùng 6 ngoại binh của CLB bóng đá nữ TPHCM

Tại Cúp C1 nữ châu Á năm nay, đội nữ TPHCM tiếp tục là chủ nhà bảng A, lần lượt gặp Stallion Laguna (Philippines, ngày 13-11); Lion City Sailors (Singapore, ngày 16-11) và Melbourne City (Australia, ngày 19-11). Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại 3 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Thành tích lọt vào bán kết mùa trước đã giúp đội nữ TPHCM nâng cao vị thế và hình ảnh trong khu vực, đồng thời khiến các đối thủ phải thận trọng hơn khi đối đầu.

Về lực lượng, bên cạnh sự trở lại của Hoài Lương, đội bóng đá nữ TPHCM sẽ đăng ký 6 ngoại binh để tăng cường sức mạnh cả công lẫn thủ. Trong đó, cặp trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe và hai tiền vệ Sakura Yoshida, Tatiana Mason đều đến từ Mỹ; hậu vệ cánh Ouni Samia đến từ Tunisia và tuyển thủ Maria Khan của Pakistan.

QUỐC CƯỜNG