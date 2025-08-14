Đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin (áo đỏ) vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập thể đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trong ngày 14-8 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin.

Đại diện đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: MINH MINH

Đội bóng chuyền nữ áo lính nhận vinh dự trên trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống thành lập 15-8-1970 / 15-8-2025.

Đánh giá tại buổi lễ, lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc tin tưởng HLV, VĐV, nhân viên và chiến sĩ của đội bóng tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết tập luyện thi đấu giành các thành tích mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, đội nữ Binh chủng Thông tin liên lạc đang có 5 tuyển thủ tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền) và 3 tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền trẻ U21 Việt Nam.

Từ khi giải bóng chuyền đội mạnh toàn quốc chuyển thành giải bóng chuyền vô địch quốc gia vào năm 2004, đội nữ Binh chủng Thông tin đã giành 11 chức vô địch. Từ đầu năm 2025 đến nay, đội nữ Binh chủng Thông tin đã giành HCV giải vô địch trẻ quốc gia và HCV giải vô địch trẻ U23 quốc gia.

MINH CHIẾN