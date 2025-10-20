Đó là 'Siêu nhân' - Nhưng Man City không thể chỉ dựa vào Haaland

Một ngày nữa, lại một màn trình diễn đỉnh cao từ Erling Haaland. Chỉ có ba trường hợp một cầu thủ đạt được con số hai chữ số bàn thắng ở Premier League chỉ sau tám trận đấu đầu mùa: Erling Haaland ở mùa 2022-23. Erling Haaland ở mùa 2024-25. Erling Haaland ở mùa 2025-26. Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi cú đúp đầy tàn nhẫn vào lưới Everton, giúp Manchester City vươn lên vị trí thứ2, nâng tổng số bàn thắng của anh ở giải đấu lên 11 chỉ sau tám trận mùa này.

Haaland bị kìm kẹp trong hiệp một, không có nổi một cú sút nào về phía khung thành, trước khi bùng nổ sau giờ nghỉ với hiệu quả chết người: đánh đầu từ quả tạt của Nico O'Reilly và dứt điểm từ đường chuyền cắt ngang của Savinho. HLV Everton, David Moyes, đã tiếp cận Haaland sau trận đấu và khi được hỏi về cuộc trò chuyện, ông trả lời: "Tôi ước gì cậu ấy ở đâu đó khác! Hầu hết các HLV sẽ nghĩ giống tôi."

Và về tiền đạo sung mãn của mình, HLV Pep Guardiola nói: "Sergio Aguero ghi nhiều bàn bằng đầu nhưng sự hiện diện của Erling, vóc dáng của cậu ấy thật khổng lồ. Tôi rất hài lòng, không chỉ vì mối đe dọa khủng khiếp với đối thủ mà vì chúng tôi tìm thấy cậu ấy nhiều hơn ở hiệp hai. Điều đó rất quan trọng, khi bạn có những cầu thủ như vậy, bạn phải tận dụng họ. Erling sống vì điều đó. Những đường chuyền của chúng tôi tốt hơn và Erling là cầu thủ chủ chốt của chúng tôi lúc này."

Cựu tiền đạo Anh Alan Shearer bình luận trên BBC: "Nếu bạn xây dựng từ con số không, bạn muốn một trung phong lý tưởng như thế nào. Hãy nhìn Haaland. Cậu ấy có bàn thắng, tốc độ, sức mạnh, giỏi không chiến. Không ngại bị chơi xấu, không bận tâm nếu ít chạm bóng. Cậu ấy gần như hoàn hảo."

Haaland 'Là một hiện tượng', nhưng

Thật khó để tìm ra những điều mới mẻ để nói về Haaland và những kỳ tích ghi bàn của anh, nhưng con số của tiền đạo này mùa này thật đáng kinh ngạc. Anh đã chơi 13 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, ghi tổng cộng 23 bàn thắng, bao gồm tám bàn cho Na Uy ở vòng loại World Cup. Đến giữa tháng Mười, Haaland đã ghi 14 bàn cho Man City ở Premier League và Champions League, và chỉ tịt ngòi trước Tottenham hồi tháng Tám.

Nhưng anh sẽ phải tiếp tục ghi bàn với tốc độ này để phá kỷ lục 63 bàn thắng ở mọi đấu trường của Dixie Dean từ gần một thế kỷ trước, kỷ lục của một cầu thủ hàng đầu Anh. Anh suýt phá kỷ lục đó ở mùa đầu tiên với 52 bàn, giúp Man City giành cú ăn ba, trước khi ghi 38 và 34 bàn ở hai mùa sau.

Tuy nhiên, City sẽ cảnh giác với việc quá phụ thuộc vào tiền đạo sung mãn của họ, người đã ghi 13 trong 17 bàn thắng của toàn đội ở giải đấu mùa này. Phil Foden, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki là những người khác chỉ ghi được một bàn mỗi người.

Haaland vắng mặt phần lớn mùa trước vì chấn thương mắt cá và sự vắng mặt đó, cùng với chấn thương của các cầu thủ chủ chốt khác như Rodri, đã làm chệch hướng chiến dịch của họ. Guardiola giờ muốn những người khác bước lên và chia sẻ gánh nặng ghi bàn. “Tôi thất vọng vì cậu ấy không ghi bốn hay năm bàn", Guardiola nói. "Nói đùa thôi, thật sự hài lòng nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa vào cậu ấy, chúng tôi cần những cầu thủ khác ghi bàn. Cầu thủ chạy cánh, tiền vệ tấn công. Chúng tôi chơi để cung cấp cho Erling chất lượng và chuyền bóng nhưng những cầu thủ khác phải bước lên. Ở cấp độ này họ phải tự đòi hỏi bản thân”.

Man City tạm thời leo lên đỉnh bảng trước khi Arsenal đánh bại Fulham. Sau khởi đầu khó khăn với hai thất bại trong ba trận Premier League đầu tiên, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ lúc này.

HỒ VIỆT