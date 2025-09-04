Djed Spence đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cùng Tam sư

Hậu vệ cánh Djed Spence của Tottenham đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi là cầu thủ Hồi giáo đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Anh. Cầu thủ 25 tuổi này là một trong hai gương mặt mới được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia.

Spence rất ngạc nhiên khi được triệu tập mặc dù chưa từng nói chuyện với HLV trưởng đội tuyển Anh trước đó, và vô cùng kinh ngạc khi biết mình có thể làm nên lịch sử với tư cách là một cầu thủ Hồi giáo khoác áo đội tuyển quốc gia Anh. Hậu vệ cánh đa năng chia sẻ: “Thật may mắn, thật tuyệt vời! Tôi đã từng chứng kiến ​​điều tương tự. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời. Thật tuyệt vời. Tôi thực sự không biết diễn tả thế nào”.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy áp lực hay không, cựu tuyển thủ U21 Anh trả lời: “Có thể, có thể không. Tôi không thực sự cảm thấy áp lực vì một số điều nhất định. Tôi chỉ chơi bóng với nụ cười trên môi, hãy vui vẻ, và mọi thứ còn lại sẽ tự lo liệu. Trước hết, Chúa là Đấng vĩ đại nhất. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi biết ơn Chúa. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, những khoảnh khắc đen tối nhất, tôi luôn tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi chiến thắng, khi tôi ở trong những khoảnh khắc tốt đẹp, tôi cũng tôn vinh Chúa vì Người luôn ở bên cạnh tôi. Đó là đức tin của tôi”.

Đức tin đã giúp Spence vượt qua “rào cản lớn nhất” trong sự nghiệp khi HLV Antonio Conte của Tottenham khiến anh rơi xuống vực thẳm, ngay sau khi giành chiến thắng ở vòng play-off thăng hạng Premier League với Nottingham Forest năm 2022. Hè năm đó, Spurs đã ký hợp đồng với hậu vệ cánh đầy triển vọng này từ CLB chủ quản Middlesbrough với mức giá có thể lên tới 20 triệu bảng, nhưng vị chiến lược gia người Italy đã công khai bác bỏ việc anh là một bản hợp đồng của CLB.

Spence cuối cùng đã dành thời gian cho mượn tại Rennes, Leeds United và Genoa, luôn ghi nhớ rằng “khi bạn tin vào bản thân và tin tưởng vào Chúa, mọi thứ sẽ tự nhiên đâu vào đấy”. Cách tiếp cận đó cuối cùng đã mang lại cho Spence một trận ra mắt trọn vẹn với Spurs vào tháng 12 năm ngoái, hai năm rưỡi sau khi anh gia nhập, trong một chiến dịch đột phá đã lên đến đỉnh cao với vinh quang tại Europa League.

Khả năng đấu tranh cho vị trí của mình và đối mặt với nỗi thất vọng của Spence đã tỏa sáng trong suốt hành trình đến với đội tuyển Anh, điều mà anh hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người khác. “Nếu tôi làm được, bạn cũng có thể làm được”, anh nói. “Không chỉ trẻ em Hồi giáo, mà bất kỳ đứa trẻ nào thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào. Hãy quyết tâm và bạn sẽ làm được, bạn nhé”.

PHI SƠN