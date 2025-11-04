Định hướng phát triển mới cho billiards và snooker TPHCM

Tại Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức trang trọng ngày 4-11 tại Trung tâm Dịch vụ TDTT (phường Sài Gòn), Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM (HBSF) đã ra mắt ban chấp hành mới, xây dựng và phát triển bộ môn ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội bất thường Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM lần 1 nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra, không chỉ là yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 đã được điểm lại. Về mặt phong trào, TPHCM phát triển mạnh mẽ ở các nội dung carom 3 băng, pool nam, đồng thời mở rộng ở nội dung là pool và carom 3 băng nữ.

Ngoài ra, HBSF đã tổ chức các giải đấu cho cơ thủ trẻ nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Đáng chú ý, giải Carom 3 băng trẻ đầu tiên của Việt Nam đã được tổ chức với định hướng hỗ trợ cơ thủ trẻ tham gia các giải quốc tế, tạo cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.

Về khía cạnh thành tích cao, một trong những dấu mốc nổi bật là việc xây dựng và vận hành hệ thống giải Billiards carom 3 băng HBSF (khởi động từ năm 2022), được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp và duy trì ổn định qua từng năm. Bên cạnh đó, HBSF cũng đóng vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho vận động viên tham dự các hệ thống giải chuyên nghiệp quốc tế, không chỉ về chuyên môn mà còn trong khâu đăng ký, kết nối và truyền thông.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến đảm nhiệm vai trò ủy viên ban chấp hành Liên đoàn billiards và snooker TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu "đưa quốc tế về Việt Nam" khi đăng cai tổ chức thành công nhiều giải quốc tế quy mô: TPHCM World Cup carom 3 băng, Joy Heyball quốc tế mở rộng, Pool 9 bi TPHCM mở rộng, Billiards Pool 10 bi vô địch thế giới.

Cũng tại sự kiện, 15 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Văn Trí (Chủ tịch HBSF nhiệm kỳ I) đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch là ông Thái Chiêu Điền, ông Nguyễn Việt Hoà, ông Lương Khắc Tâm, bà Nguyễn Thị Thúy, ông Lý Kim Luân (kiêm Tổng thư ký).

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa billiards và snooker TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới – Hội nhập - Phát triển bền vững", nhiệm kỳ mới sẽ là chặng đường của sự phát triển toàn diện cả về tổ chức, chuyên môn lẫn vị thế xã hội. HBSF sẽ tập trung phát triển các hội viên tổ chức và hội viên cá nhân tại các khu vực 2 và khu vực 3 (Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây); tổ chức các hệ thống giải và hỗ trợ tổ chức các giải tại các khu vực để từng bước mở rộng phong trào.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân (áo trắng) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên đoàn. Ảnh: THANH TÙNG

"Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, với định hướng chung đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hội nhập, Liên đoàn quyết tâm khẳng định vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, là cầu nối hiệu quả giữa phong trào và đỉnh cao, giữa quản lý thể thao và cộng đồng người yêu mến bộ môn billiards. Đó không chỉ là trọng trách mà còn là khát vọng chính đáng của một tập thể yêu nghề, yêu thể thao và giàu tâm huyết", Chủ tịch HBSF Nguyễn Văn Trí cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân đánh giá cao những đóng góp của Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM trong suốt thời gian qua. Dù còn non trẻ nhưng HBSF là một trong những đơn vị mạnh thuộc hệ thống các liên đoàn, hội thể thao của thành phố.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nhân mong muốn, HBSF trong diện mạo mới sẽ phát huy thế mạnh vốn có của mình, đồng thời tận dụng được nguồn lực ở các khu vực 2, 3 để tạo nên nét đột phá, cũng như lan toả phong trào rộng khắp.

NGUYỄN ANH