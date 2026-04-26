Đình Bắc tỏa sáng, Công an Hà Nội đến gần ngôi vô địch

Trận đấu muộn nhất của vòng 20 LPBank V-League diễn ra vào tối 26-4 giữa Công an Hà Nội (CAHN) và SLNA khép lại với chiến thắng 4-2 nghiêng về đội chủ nhà, trong đó Đình Bắc tỏa sáng khi lập hat-trick cho đội nhà.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick cho CAHN. Ảnh MINH HOÀNG

Vượt trội về thực lực và phong độ hiện tại, các cầu thủ chủ nhà đã nhanh chóng tạo thế trận áp đảo bên phần sân SLNA và sớm có bàn mở tỷ số vào phút 19 từ pha đệm bóng cận thành của Đình Bắc sau đường chuyền của Mauk.

Trận đấu trở nên cởi mở hơn sau bàn thắng của đội chủ nhà khi SLNA mở đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Điều đó cũng giúp cho CAHN càng dễ đá khi có nhiều khoảng trống bên phía hàng phòng ngự đội khách. Phút 24, Đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà sau đường kiến tạo của thủ lĩnh Quang Hải.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi cho CAHN khi sớm tạo cách biệt hai bàn, giúp họ càng thi đấu thoải mái hơn. Phút 35 đến lượt Minh Phúc lập công ở bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho đội bóng thuộc ngành Công an. Trước khi hiệp 1 khép lại, SLNA kịp có bàn gỡ 1-3 từ pha đá phạt 11m của Olaha sau khi thủ môn Filip Nguyễn phạm lỗi với Reon Moore.

Trận thắng giúp CAHN đến gần với ngôi vô địch mùa bóng 2025-2026 khi đang tạo khoảng cách lên 9 điểm so với đội nhì bảng.

CAHN vẫn tiếp tục kiểm soát trận đấu tốt hơn từ đầu hiệp hai và đến phút 56, Đình Bắc đã hoàn tất cú hat-trick trong trận này với bàn nâng tỷ số 4-1. Những nỗ lực của đội khách cũng giúp họ có thêm bàn rút ngắn tỷ số 2-3 do công của Olaha. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu và giúp CAHN đến gần ngôi vô địch khi tạo khoảng cách lên 9 điểm với đội xếp theo sau là Viettel.

Với cách biệt điểm số khá lớn trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, V-League mùa này gần như sớm xác định tân vương khi CAHN với thực lực hùng hậu và đang thể hiện phong độ rất ổn định. Cuộc đua còn lại trong top đầu bảng chỉ còn sự cạnh tranh tấm huy chương bạc và huy chương đồng.

QUỐC CƯỜNG