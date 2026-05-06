Đình Bắc lần đầu đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tháng tại V-League 2025-2026

Chân sút trẻ đang thi đấu thăng hoa trên hàng công CLB CAHN là Nguyễn Đình Bắc đã dẫn đầu ở cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4. Phần thưởng rất xứng đáng qua những nỗ lực của Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Đình Bắc đã ghi một hơi 8 bàn trong các trận gần đây để chính thức gia nhập cuộc đua Vua phá lưới mùa bóng 2025-2026. Anh chỉ còn thua Alan Sebastiao, cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua còn 6 bàn. Ngoài ra chỉ còn thua Đỗ Hoàng Hên 1 bàn ở danh hiệu không chính thức là Cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất.

Cùng với Đình Bắc, CLB CAHN giành giải CLB xuất sắc và HLV Polking hẳn nhiên trở thành chủ nhân của giải HLV xuất sắc nhất tháng 4. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp CAHN và HLV Polking được nhận danh hiệu này.

Giải còn lại là Bàn thắng đẹp nhất thuộc về cầu thủ Giáp Tuấn Dương (số 98 CLB Nam Định) ghi tại phút 67 trận đấu Becamex TPHCM và Nam Định, vòng 20 LPBank 2025-2026.

BTC Giải sẽ tổ chức Lễ trao các giải thưởng bình chọn tháng 4 cho CLB Công An Hà Nội và Nam Định trước khi diễn ra trận đấu thuộc vòng 22 LPBank V-League 2025-2026 giữa chính hai đội này vào ngày 10-5 trên sân vận động Hàng Đẫy.

QUỐC CƯỜNG