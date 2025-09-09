Điều đặc biệt ở đội tuyển quốc gia Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử, con trai của hai cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ tranh tài ở World Cup hiện đang nỗ lực tìm kiếm một suất trong đội hình tuyển Mỹ tham dự kỳ giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên quê hương vào năm 2026.

Thủ môn Jonathan Klinsmann (phải) và tiền vệ Sebastian Berhalter góp mặt trong đội hình tuyển Mỹ.

Trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc cuối tuần qua chứng kiến tiền vệ Sebastian Berhalter thi đấu năng nổ, trong khi Jonathan Klinsmann là thủ môn dự bị không được sử dụng - khi đây là lần đầu tiên anh được triệu tập. Điều này lẽ ra chẳng có gì đặc biệt cho đến khi liên hệ họ với những người cha nổi tiếng của mình.

Sebastian, 24 tuổi, đã ra mắt trong trận giao hữu với Thụy Sĩ vào ngày 10-6 khi đang ở mùa giải thứ sáu của mình tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Anh là con của Gregg Berhalter, cựu hậu vệ của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2002 và 2006, trước khi là HLV dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ năm 2018 đến 2022 - với thành tích đưa tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup. Ông từng có nhiệm kỳ hai từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2024, khi bị sa thải sau thành tích tệ hại bị loại ngay từ vòng đầu tiên tại Copa America 2024.

Jonathan, 28 tuổi, được triệu tập lên tuyển trong mùa giải thứ hai khoác áo Cesena tại Serie B của Italy, sau ba năm dự bị cho LA Galaxy. Anh không ra sân trong trận thua 0-2 hôm thứ Bảy, nhưng hy vọng có cơ hội khác trước Nhật Bản vào tối thứ Ba tại Columbus, Ohio. Anh là con trai của Jurgen Klinsmann, một tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Đức, đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ năm 2011 đến 2016 - đưa đội vào vòng 16 đội tại World Cup 2014. Ông đã bị sa thải sau hai trận thua ở hai lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018.

Jonathan và Sebastian và những người cha nổi tiếng trong lịch sử đội tuyển Mỹ.

“Thật không thể tin được. Tôi nghĩ chỉ cần nghĩ về điều đó, có lẽ chưa bao giờ xảy ra, đúng không, trong lịch sử bóng đá, nơi có hai huấn luyện viên đội tuyển quốc gia - con trai của các cựu huấn luyện viên quốc gia - cùng chung một đội. Thật điên rồ!”, cựu HLV Gregg Berhalter nói.

Trong khi, sự kiện này cũng được chú ý bởi cựu tiền vệ Michael Bradley, người có 151 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia - nhiều thứ ba trong lịch sử bóng đá Mỹ - và từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của cha mình, cựu HLV Bob Bradley - đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ năm 2006 đến 2011. Bradley chia sẻ: “Khi bạn lớn lên cùng bóng đá, được ở bên cạnh những người tốt và được chơi bóng ở đẳng cấp cao, điều đó mang lại rất nhiều điều”.

