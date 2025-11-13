Thái Lan đang tất bật hoàn thiện các khâu chuẩn bị từ chuyên môn đến cơ sở vật chất, sẵn sàng đăng cai SEA Games 33, cũng như hướng tới mục tiêu trở thành "điểm đến thể thao thế giới”.

SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9-12

SEA Games 33 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 9 tới 20-12 tại các địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan, với 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Là quốc gia đăng cai, Thái Lan cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho tất cả đoàn thể thao tham dự. Đồng thời, mong muốn nâng cao hình ảnh của Thái Lan như một quốc gia đi đầu về thể thao và du lịch, cũng như trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành "điểm đến thể thao thế giới”.

Thông tin từ ban tổ chức, 84 địa điểm thi đấu ở 3 địa phương đang dần hoàn thiện, đủ điều kiện cho các cuộc đua tranh diễn ra. Các phương án về chỗ ở, khách sạn và hệ thống giao thông cũng đã được thực hiện để đón tiếp hơn 12.000 quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên, vận động viên từ các quốc gia.

Sân vận động Rajamangala ở Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33

Kỳ đại hội lần này tiếp tục hướng đến định nghĩa “xanh”, thân thiện với môi trường và lan tỏa ý thức sinh thái trong cộng đồng thể thao Đông Nam Á. Một trong những biện pháp đáng chú ý mà ban tổ chức thực hiện là kêu gọi người dân Thái Lan và du khách tham gia đại hội thực hiện “carpool” – đi chung xe nếu cùng một tuyến đường.

Đây là một giải pháp từng được áp dụng ở nhiều đô thị lớn trên thế giới nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Với các cổ động viên và khách du lịch, việc sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay xe buýt sẽ được hỗ trợ tối đa, với bản đồ và hướng dẫn được công bố công khai trên trang web chính thức của SEA Games 33.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilattayakorn cho biết: "Là quốc gia đăng cai, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các đoàn thể thao và người hâm mộ từ khắp nơi đến Thái Lan. Qua đây, chúng tôi mong muốn thể hiện tiềm năng của Thái Lan như một quốc gia dẫn đầu trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế".

Được biết, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt ngân sách 455,96 triệu baht (tương đương 14 triệu USD) cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. Khoản chi bao gồm kinh phí cho lễ khai - bế mạc, truyền thông, phát sóng, vận chuyển và lưu trú cho các đoàn thể thao.

Tin liên quan Lễ rước đuốc SEA Games 33 diễn ra vào ngày 16-11

NGUYỄN ANH