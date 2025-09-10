Diego Simeone: “Barcelona là đội bóng tôi yêu thích nhất”

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid một lần nữa đánh giá cao Barcelona dưới thời Hansi Flick.

Trong khi Atletico đang chật vật ở La Liga với chỉ hai điểm sau ba trận mở màn, và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, Simeone vẫn không ngần ngại dành lời khen ngợi cho Blaugrana. Dưới thời Flick, Barca đã cho thấy sự cân bằng, năng lượng và khả năng tấn công tự do, với một số cầu thủ đã vươn lên dẫn dắt đội hình. Bất chấp áp lực đè nặng lên Atletico, Simeone vẫn thể hiện rõ sự ngưỡng mộ với những gì Barca đang xây dựng.

Trong buổi họp báo gần đây nhất, Simeone đã công khai ca ngợi công việc của Flick tại đội bóng xứ Catalan. “Đội bóng tôi yêu thích nhất ư? Barcelona. Những HLV giỏi là những người biết cách phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ. Họ chơi theo chiều dọc, theo vị trí, và các cầu thủ chạy cánh của họ rất quan trọng. Raphinha mùa trước, chưa kể Yamal, Pedri. Họ có một đội bóng tuyệt vời”.

Đây là lời công nhận mạnh mẽ đến từ một HLV đối thủ, người mà đội bóng của ông thường xuyên là một trong những đối thủ khó nhằn nhất của Barca trong nhiều năm qua. Những lời của Simeone giải thích việc Flick nhanh chóng giành được sự tôn trọng trong bóng đá Tây Ban Nha, không chỉ thông qua kết quả - thắng lcú ăn bal quốc nội mùa giải trước - mà còn qua lối chơi của đội bóng.

Và đây không phải là lần đầu tiên Simeone nhấn mạnh điểm mạnh của Barca. Vài tháng trước, sau khi Atletico thua Barca, ông cũng hào phóng dành những lời khen ngợi: “Tôi đã nói rằng Barcelona là đội chơi tốt nhất, xét trên phương diện tập thể, và sở hữu những cầu thủ xuất sắc, nhờ vào hệ thống phân cấp của họ. Một nửa số bàn thắng của họ đến từ các quả tạt. Họ có những pha phản công tốt”.

Sự ngưỡng mộ liên tục của Simeone cho thấy ngay cả các đối thủ cũng thừa nhận sự phát triển của Barca. Với việc Flick phát triển những tài năng xuất sắc nhất như Lamine Yamal, Pedri và Raphinha… Blaugrana đang một lần nữa trở thành một trong những đội bóng nguy hiểm và được kính trọng nhất châu Âu.

THANH TUẤN