Devin Haney vô địch hạng cân thứ 3, David Bernavidez thắng TKO Anthony Yarde

Từng vô địch thế giới các hạng cân nhẹ (giữ ngôi vị Minh chủ thống nhất cả 2 đai vô địch) và siêu nhẹ, giờ đây Davin Haney trở thành Nhà vô địch thế giới 3 hạng cân khi đánh bại Brian Norman Jr và giành đai WBO bán trung. Và trong khi đó, David Benvidez thắng trận thứ 4 hạng dưới nặng.

Haney đánh bại Norman Jr

Sáu tháng sau khi bị chỉ trích rất dữ dội vì chỉ biết chạy quanh võ đài ở trong trận thắng Jose Ramirez tại Time Square, thì Devin Haney đã cho thấy cục diện ngày 2-5-2025 chỉ là “bước đệm” - khi thống trị Norman Jr trong trận tranh đai WBO hạng bán trung.

Haney tỏ ra tự tin và mạnh mẽ trong trận đấu đầu tiên ở hạng cân bán trung vào sáng Chủ nhật tại Riyadh, Saudi Arabia. Anh đã đánh bại một võ sĩ được cho là mạnh hơn bằng điểm số tuyệt đối, trong đó, ở hiệp 2 đã hạ knock-down đối thủ trẻ hơn anh 2 tuổi.

Cả 3 vị giám khảo là Mike Fitzgerald (114-113), Leszek Jankowiak (116-111) và Gerry Martinez (117-110) đều chấm điểm cho Haney giành chiến thắng ở trong trận đấu 12 hiệp của sự kiện “The Ring IV: Night of the Champions” diễn ra tại sàn đài ANB Arena.

“Năm 2024, tôi đã đi mất tất cả. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn”, Haney chia sẻ với lại Claudio Trejos của DAZN ngay trên võ đài - sau chiến thắng quá ấn tượng, “Còn trong năm 2025 này, tôi đến để giành lại. Với năm 2026 sắp diễn ra, tôi sẽ giành lại tất cả”.

Dù không được The Ring xếp thứ hạng ở hạng cân bán trung, do mới vừa “phi thăng”, vả lại trận đấu chống lại Ramirez mới đây diễn ra trong trạng thái quá cân, Haney vẫn chiếm ưu thế trước 1 trong 4 võ sĩ đang vô địch hạng cân bán trung. Anh đã đánh đối thủ chảy máu mũi hiệp 10 và sưng mắt khi trận đấu kết thúc.

“Anh ta ra đòn đúng như chúng tôi đã dự tính, nên tôi tận dụng được. Nhưng sau khi tôi làm anh ta bị thương và ngã xuống, anh ta đã điều chỉnh, và chúng tôi cũng phải điều chỉnh theo. Nhưng anh ta là một nhà vô địch thực sự. Chắc chắn giỏi hơn mong đợi. Tôi cảm ơn vì cơ hội này. Anh ta đã cho tôi cơ hội trở thành nhà vô địch một lần nữa”.

Sau hạng nhẹ và siêu nhẹ, Haney trở thành Nhà vô địch thế giới hạng cân bán trung. Anh sẽ giữ đai WBO, trong khi các đai WBA - WBC - IBF lần lượt thuộc về Rolando Romero, Mario Barrios cùng Lewis Crocker. Haney sẽ thống nhất hạng cân lần thứ 2?

Trong khi đó, ở hạng cân dưới nặng, “Cờ đỏ” David Benavidez vẫn giữ 1 trong 4 mảnh ghép vô địch tối thượng (đai WBC) và vị trí Ứng viên số 1 thách thức đai vô địch tối thượng WBA (WBA Regular) với chiến thắng TKO ở hiệp 7 trước Anthony Yarde.

Dù hiện là 1 trong 2 Nhà vô địch hạng dưới nặng, chỉ sau Dmitry Bivol (đang sở hữu các đai của WBA, WBO và IBF, chính anh này chủ động bỏ đai WBC vì không muốn đấu với lại “Quái vật Mexico”), Benavidez khó có cơ hội để thống nhất cả 4 đai trong tương lai gần.

“Tôi muốn đấu với Bivol, tôi là ứng cử viên số 1 cho đai WBC, đó là lý do tại sao tôi giành đai WBC vì anh ấy đã từ bỏ nó và chưa sẵn sàng chiến đấu, nhưng đó là trận đấu tôi muốn có vì tôi muốn biến giấc mơ thống nhất các đai vô địch trở thành hiện thực. Tôi đang không biết chuyện gì xảy ra… Tôi không muốn chờ đợi bất kỳ ai nữa!”.

Không thể đợi chờ Bivol (người đang tính toán đấu trận thứ 3 “chung cuộc” với đại kình địch Artur Beterbiev), Benavidez đang tính toán “phi thăng” tiếp lên hạng cân bán nặng, và nhắm đến các đai vô địch WBA - hay IBF của Gilberto Ramirez và Jai Opetaia...

“Tôi ở đây để chứng tỏ bản thân. Đó là lý do tôi ở đây... Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình là một võ sĩ. Tôi muốn trở thành những huyền thoại của môn thể thao này, tôi muốn được so tài với Usyk, Terence Crawford. Tôi vẫn còn nhiều thời gian, tôi mới chỉ 28 tuổi và tôi muốn đạt đến sự vĩ đại”, Benavidez khẳng định.

Đ.Hg.