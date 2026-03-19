Deschamps tìm thấy số 10 mới cho tuyển Pháp tại World Cup

Michael Olise trong màu áo U 21 Pháp

Olise đã thi đấu tốt cho Bayern Munich mùa này, ghi được 15 bàn thắng và có 23 pha kiến ​​tạo trong 38 trận đấu. Phong cách sút bóng bằng chân trái, thường xuyên đi bóng từ cánh phải vào trong, gợi nhớ đến huyền thoại Bayern, Arjen Robben. Giờ đây, kỹ thuật này đã trở thành động tác đặc trưng của Olise. Trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League gặp Atalanta, anh đã ghi hai bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo, giúp Bayern giành chiến thắng 6-1.

Kể từ khi gia nhập Bayern từ Crystal Palace vào mùa hè năm 2024, Olise đã tỏa sáng - chưa có cầu thủ chạy cánh nào vượt qua được con số 38 pha kiến ​​tạo trực tiếp dẫn đến bàn thắng của anh. HLV Vincent Kompany của Bayern đã ca ngợi Olise vì có "tinh thần giống như Kevin De Bruyne" và nhấn mạnh rằng sự tận tâm với từng chi tiết là chìa khóa thành công của anh ấy.

Chuyên gia bóng đá châu Âu Julien Laurens chỉ ra rằng Olise đã trưởng thành rất nhiều trong quá trình rời London và thích nghi với nền văn hóa mới: "Cậu ấy là một bông hoa nở muộn. Con đường từ Reading đến Crystal Palace của cậu ấy không suôn sẻ như một cầu thủ hàng đầu truyền thống. Hệ thống chiến thuật của Kompany rất phù hợp với cậu ấy, cho phép cậu ấy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình tại Bayern".

Trong mùa giải đầu tiên ở Đức, Olise đã ghi 17 bàn thắng và có 21 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu. Mùa giải này, anh ấy đã ghi 15 bàn thắng và có 23 pha kiến ​​tạo cho đến nay, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất châu Âu. Kể từ khi gia nhập Bayern, chỉ có những tiền đạo hàng đầu châu Âu mới có thể sánh được với số liệu thống kê toàn diện của Olise. Truyền thông cho biết, trong số các cầu thủ cùng vị trí, anh hiện đang dẫn đầu với tổng cộng 44 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường kể từ mùa giải trước, nhiều hơn đến 7 pha so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu, và chỉ có Bruno Fernandes tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Những bàn thắng và pha kiến ​​tạo của Olise chủ yếu đến từ những pha đi bóng vào trong từ cánh phải, và những cú sút cong bằng chân trái cùng khả năng rê bóng của anh gợi nhớ đến Robben. Tài khoản của Bayern trước đó đã bình luận: "Phong cách của Olise quá quen thuộc".

Về World Cup, đội tuyển Pháp có Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Rayan Cherki, Disire Doue và Bradley Barkola cùng các tiền đạo khác trong đội hình, vì vậy việc Olise có thể giành được một suất đá chính hay không đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhà báo người Pháp Julien Laurens cho biết: "Deschamps dự định để Olise chơi ở vị trí số 10 tại World Cup. Vị trí này đang bỏ trống sau khi Griezmann giải nghệ. Tôi có một số băn khoăn về sự sắp xếp này. Theo tôi, tại sao lại phải chuyển cậu ấy khỏi vị trí mà cậu ấy cảm thấy thoải mái và thi đấu ổn định? Cậu ấy là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí đó, với nhịp độ và khả năng phán đoán trận đấu rõ ràng. Nhưng tôi tin rằng Olise sẽ thi đấu tốt ở vị trí số 10 tại World Cup, tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu ấy lại phải bị thay đổi".

HOÀNG HÀ