Đêm Liverpool "lột xác": Bradley rực sáng, Alexander-Arnold nhận trái đắng

Đêm Anfield vừa qua đã chứng kiến không chỉ một chiến thắng quan trọng của Liverpool trước Real Madrid tại Champions League mà còn là một đêm đầy kịch tính về cảm xúc, sự đối lập và một sự chuyển giao biểu tượng ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi Conor Bradley được tắm mình trong sự tôn thờ cuồng nhiệt của Kop, thì Trent Alexander-Arnold – đứa con của Merseyside nay khoác áo đối thủ – lại phải hứng chịu sự ghẻ lạnh và nhắc nhở tàn khốc về sự “sa cơ” của mình.

Sự đối lập của số phận

Màn so tài giữa hai thế lực châu Âu đã trở thành sân khấu hoàn hảo cho câu chuyện về hai hậu vệ phải. Từ khoảnh khắc Alexander-Arnold công bố quyết định rời Liverpool để chuyển sang Real Madrid, Bradley đã được nhìn nhận là người thừa kế tiềm năng. Và khi số phận đưa họ đối đầu, sự tương phản đã tạo nên một đêm không thể quên.

Conor Bradley, hậu vệ phải 22 tuổi người Bắc Ireland, sắm vai biểu tượng rực rỡ cho màn trình diễn của Liverpool, một màn trình diễn gợi nhớ lại thời kỳ đỉnh cao vô địch Premier League của họ. Anfield đã chứng kiến một Real Madrid hoàn toàn bị lu mờ. Trái ngược hoàn toàn, Alexander-Arnold, người ban đầu ngồi dự bị, đã nhận ra rằng những người hâm mộ từng hát vang về “Scouser trong đội hình của chúng ta” giờ đây nhìn anh bằng con mắt khác.

Điều thổi bùng ngọn lửa giận dữ và khinh miệt nhắm vào Alexander-Arnold chính là màn trình diễn xuất thần của Bradley. Chàng trai trẻ đã làm lu mờ hoàn toàn cầu thủ tấn công đáng sợ Vinicius, biến tiền đạo Brazil thành một "hành khách" trên sân, chỉ còn biết dùng những màn kịch vụng về trước sự áp đảo về thể chất của đàn em.

Mỗi pha tắc bóng của Bradley đều nhận được tiếng hò reo vang vọng, mỗi đường chuyền đều được Anfield tán thưởng. Tên anh được hô vang không chỉ vì nỗ lực cá nhân mà còn là lời nhắc nhở đanh thép gửi đến Alexander-Arnold: Anfield đã có một "đứa trẻ mới", và anh giờ đây đã là một nhân vật thuộc về quá khứ. Ngay cả HLV Arne Slot cũng không tiếc lời khen ngợi. “Conor Bradley thật sự xuất sắc”, ông nói. “Đối đầu với Vinicius một đối một nhiều lần không phải là chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng cậu ấy đã làm quá tuyệt vời.”

Chính Bradley là người đã thiết lập nên cái “mốc ranh giới” ở trận đấu này. Anh đã khóa chặt cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới của Real Madrid, củng cố niềm tin rằng anh có thể là hậu vệ phải của tương lai tại Liverpool. Gần một năm trước, Bradley từng bóp nghẹt Kylian Mbappé; lần này, anh đối mặt với mối đe dọa rộng rãi và tự nhiên hơn là Vinícius, và lại một lần nữa giành chiến thắng trong màn so găng cá nhân.

Sự trở lại đầy cay đắng của Trent

Nếu những dòng chữ lăng mạ “Adios El Rata” (Tạm biệt Chuột cống) được vẽ bậy lên bức tranh tường của Alexander-Arnold gần Anfield trước trận đấu chưa đủ, thì anh chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đang chờ đợi khi anh bước ra khởi động. Những tiếng la ó vang lên khắp Anfield, và lặp lại khi tên anh được xướng lên.

Và khi tưởng chừng anh có thể thoát khỏi sự công kích dữ dội nhất, HLV Xabi Alonso của Real Madrid lại tung anh vào sân ở phút 81, nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi Alexis Mac Allister đánh đầu đưa Liverpool vươn lên dẫn trước.

Phản ứng trước sự xuất hiện của Alexander-Arnold là tàn khốc, đỉnh điểm là những tiếng chế giễu nhạo báng khi một cú tạt bóng cuối trận của anh đi lạc lõng ra ngoài. Màn trình diễn ngắn ngủi, không vui vẻ của Alexander-Arnold đã diễn ra trong tiếng hát của cổ động viên Liverpool, nhắc nhở anh về những người đã giữ lòng trung thành với câu lạc bộ bất chấp cám dỗ, như cựu đội trưởng Steven Gerrard, người đang theo dõi từ khán đài.

Màn hồi sinh sức mạnh đáng sợ

Đây là đêm của Liverpool, đêm của Bradley. Sự hiện diện của cựu ngôi sao Alexander-Arnold như một chất xúc tác mạnh mẽ, giúp Anfield đẩy âm lượng lên đến đỉnh điểm. Sau sáu thất bại trong bảy trận trước đó, Liverpool đã đáp lại bằng một màn trình diễn xuất sắc nhất mùa giải của họ, một lời nhắc nhở kịp thời về chất lượng đã giúp họ băng băng về đích trong cuộc đua vô địch.

Thibaut Courtois, thủ thành xuất sắc của Real, là rào cản duy nhất ngăn Liverpool đạt được chiến thắng xứng đáng hơn. Phong độ cá nhân tuyệt vời của anh gợi lại ký ức về trận chung kết Champions League 2022. Tuy nhiên, ngay cả anh cũng phải bó tay trước cú đánh đầu của Mac Allister từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Mặc dù tỷ số chỉ là sít sao, sự thống trị của Liverpool là rõ ràng từ đầu đến cuối. Szoboszlai và Mac Allister làm chủ tuyến giữa, trong khi Florian Wirtz cung cấp những pha chạm bóng tinh tế. Hugo Ekitike là một mối đe dọa thường trực. Hàng thủ Liverpool cũng vững như bàn thạch, khiến Kylian Mbappé bị lu mờ với màn trình diễn đầy lỗi lầm.

Trận đấu này là một đêm tồi tệ cho Alexander-Arnold, và cũng không khá hơn cho Jude Bellingham, người được kỳ vọng sẽ thể hiện đẳng cấp nhưng lại mờ nhạt. Chính Bellingham là người phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt và bàn thắng quyết định của Mac Allister. Trong khi Alexander-Arnold, cựu thần tượng của Anfield, có lẽ chỉ muốn nhanh chóng trở về Madrid, thì cuộc sống của Liverpool bỗng trở nên tươi sáng hơn nhiều trước cuộc đối đầu quan trọng với Manchester City tại Etihad Stadium vào Chủ nhật. Chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm quan trọng mà còn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ và cảm xúc của một đội bóng đã tìm lại được linh hồn của mình.

LONG KHANG