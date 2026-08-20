Đề xuất nhân sự làm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20

Ngành thể thao Việt Nam đang rà soát lực lượng kỹ lưỡng trước khi chính thức thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20.

Ông Nguyễn Hồng Minh dự kiến nhận trọng trách Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đã được đề xuất nhận nhiệm vụ là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Hồng Minh đã đảm trách vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Trong kỳ Đại hội này, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành vị trí hạng 3 toàn đoàn.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia tranh tài với 504 thành viên (trong đó có 337 VĐV). Đoàn thể thao Việt Nam từng tham dự 31/40 môn thể thao chính thức tại ASIAD 19 và giành 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ để xếp hạng 21 toàn đoàn.

Vào lúc này, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn đang rà soát lực lượng để có quân số chính thức Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20. Dự kiến, số thành viên sang Nhật Bản tranh tài gần 500 thành viên.

Trong trao đổi với báo chí vào tháng 6 khi chia sẻ về công tác chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20 của Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh từng cho biết toàn ngành tập trung đầu tư cho các HLV, VĐV và những môn trọng điểm để phấn đấu đạt kết quả cao hơn thành tích từng có tại ASIAD 19.

Theo tìm hiểu của SGGP, mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV và đứng trong top 20 tổng sắp thành tích.

ASIAD 20 tổ chức 469 nội dung của 43 môn thể thao (71 phân môn) gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu. Đại hội diễn ra từ ngày 19-9 tới 4-10.

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MINH CHIẾN