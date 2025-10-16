De Jong ký hợp đồng mới với Barcelona đến năm 2029

Tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029. Theo nhiều nguồn tin, ngôi sao người Hà Lan đã chấp nhận giảm lương đáng kể trong hợp đồng mới, giúp CLB dễ dàng trở lại quỹ lương ổn định.

Frenkie de Jong của Barcelona đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029.

Cầu thủ 28 tuổi gia nhập Barcelona từ Ajax vào năm 2019 và đang trải qua mùa giải thứ 7 cùng gã khổng lồ xứ Catalan, giành 2 chức vô địch La Liga và 2 lần vô địch Copa del Rey. “Barca tin tưởng rằng tiền vệ này có thể là một phần quan trọng của dự án thể thao hiện tại nhờ chất lượng và kinh nghiệm của anh ấy”, CLB cho biết trong một tuyên bố.

Cầu thủ 28 tuổi này đã trở lại nổi bật dưới thời Hansi Flick ở mùa giải trước, một lần nữa trở thành nhân tố thường trực trong đội hình xuất phát, cùng với Pedri, và đôi khi đeo băng đội trưởng. “Tôi luôn mơ ước được chơi cho Barca, và giờ đây, khi tôi đang sống trong giấc mơ mà tôi hằng ấp ủ từ khi còn nhỏ, tôi muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ này trong nhiều năm nữa, và tôi rất háo hức giành các danh hiệu”, De Jong phát biểu.

Barca đã cố gắng bán De Jong vào năm 2022 như một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng tiền vệ này đã kiên quyết ở lại CLB mà anh đã có hơn 250 lần ra sân. “Tôi không cảm thấy bị đồng đội, HLV hay nội bộ CLB đánh giá thấp, đó chỉ là vấn đề truyền thông”, De Jong nói thêm. “Đó là vẻ đẹp của bóng đá, ai cũng có quyền nêu ý kiến”.

De Jong cho biết những thông tin trước đây của giới truyền thông về mức lương của anh đã bị phóng đại, và ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ. “Tôi sẽ không tiết lộ mức lương của mình, họ luôn nói về điều đó rất nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng những con số liên quan đến thu nhập của tôi trước đây đã bị phóng đại quá mức”, anh giải thích. “Tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng một chút đến cách mọi người nhìn nhận tôi, bởi vì nếu họ đọc trên báo rằng Frenkie kiếm được chừng này, rằng anh ấy là cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất châu Âu... thì điều đó sẽ có tác động”.

Theo Dario AS, De Jong sẽ nhận khoảng 12 triệu EUR mỗi năm - tức kém xa mức 23 triệu EUR tính trong năm cuối cùng của hợp đồng cũ. Nhưng De Jong được cho là sẽ có điều khoản giải phóng hợp đồng mới trị giá 500 triệu EUR, tăng 100 triệu so với điều khoản giải phóng hợp đồng trước đó của anh.

THANH TUẤN