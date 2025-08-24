De Bruyne và McTominay dẫn dắt Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Sassuolo

Các cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh của Napoli đã khuấy động Serie A trong ngày khai mạc mùa giải mới hôm thứ Bảy. Kevin De Bruyne ghi bàn trong trận ra mắt và Scott McTominay ghi bàn mở tỷ số, giúp đội của Antonio Conte khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 trước nhà vô địch Serie B, Sassuolo.

Scott McTominay mở tỷ số giúp Napoli khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 tại Sassuolo.

McTominay gia nhập Napoli từ Man.United năm ngoái trong một thương vụ thành công đến mức anh đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Serie A, khi đội bóng của Conte lên ngôi vô địch. Và tiền vệ 28 tuổi này tiếp tục phong độ ấn tượng đó, khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Napoli trong mùa giải mới ở phút 17. Ngôi sao người Scotland thoát khỏi sự kèm cặp để đánh đầu sau đường chuyền từ cánh phải của Matteo Politano vào góc cao khung thành. McTominay cũng có một cú sút mạnh nhưng bóng dội xà ngang trong thời gian bù giờ hiệp một, trong khi Politano cũng có một sút trúng cột dọc sau đó.

Nhưng Napoli đã nhân đôi cách biệt trong một tình huống khá kỳ lạ: De Bruyne thực hiện một cú đá phạt từ cánh trái - gần như ngay sát đường biên dọc - và bóng đi qua tất cả mọi người trong vòng cấm, trước khi nảy xuống đất và đi vào góc xa khung thành. De Bruyne, 34 tuổi, người hai lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League, đã gia nhập Napoli vào tháng 6 theo dạng tự do sau 10 năm gắn bó với Man.City.

Chủ nhà Sassuolo kết thúc trận đấu với 10 người sau khi tiền vệ Ismael Kone bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ hai, khi trận đấu chỉ còn 11 phút.

Kevin De Bruyne ghi bàn trong trận ra mắt đội bóng của HLV Antonio Conte.

Trong khi đó, sự trở lại của Massimiliano Allegri với AC Milan đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi Rossoneri để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Cremonese. Mọi thứ còn đáng nhớ hơn với Cremonese trong ngày đánh dấu sự trở lại giải đấu hàng đầu Italy, khi chiến thắng đầu tiên trước Milan tại San Siro nhờ công của Federico Bonazzoli, người là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Cầu thủ 28 tuổi, người bắt đầu sự nghiệp tại Inter Milan, đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 61 với một cú đá “xe chỏng ngược” ngoạn mục vào góc dưới khung thành.

Allegri, người đã rời Milan vào năm 2014, đã trở lại Rossoneri vào cuối tháng 5 để thay thế Sergio Conceicao bị sa thải. Tuy nhiên, Milan là đội thủng lưới trước khi Federico Baschirotto ghi bàn ở phút 28, trước khi Strahinja Pavlovic đánh đầu gỡ hòa trong thời gian bù giờ hiệp một.

Kỷ nguyên Gian Piero Gasperini thì bắt đầu suôn sẻ hơn. Trận đấu đầu tiên của Gasperini dẫn dắt Roma đã kết thúc với chiến thắng 1-0 trước Bologna. Hậu vệ người Brazil, Wesley - người chuyển đến từ Flamengo vào tháng 7 - đã ghi bàn trong trận ra mắt Serie A. Bologna mất cả Ciro Immobile và Nicolo Casale vì chấn thương trong hiệp một.

Trong một diễn biến khác, Genoa đã hòa 0-0 trên sân nhà trước Lecce.

PHI SƠN