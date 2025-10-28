De Bruyne nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến năm 2026

Nỗi lo sợ của Napoli đã được xác nhận khi có tin tiền vệ Kevin De Bruyne bị tổn thương nghiêm trọng ở cơ đùi, dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong “vài tháng”.

De Bruyne ngay lập tức phải rời sân và ôm chặt phần sau đùi phải vào thứ Bảy sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, mở màn chiến thắng 3-1 cho Napoli trước Inter Milan tại Serie A. Cựu tiền vệ của Man.City trông rất hoảng loạn và phải được 2 nhân viên y tế dìu ra khỏi sân. Sau đó, anh được nhìn thấy ngồi trên ghế dự bị với đùi bị bó chặt và nạng bên cạnh. “Kevin De Bruyne đã trải qua các xét nghiệm tại Bệnh viện Pineta Grande và kết quả cho thấy anh bị tổn thương nặng ở cơ nhị đầu đùi phải”, Napoli cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. “Cầu thủ này đã bắt đầu quá trình phục hồi chức năng”.

Đội bóng dẫn đầu Serie A không tiết lộ thời điểm De Bruyne dự kiến ​​trở lại, nhưng đồng đội Romelu Lukaku của anh ở Napoli và đội tuyển Bỉ cũng đã gặp chấn thương tương tự trong một trận giao hữu trước mùa giải, và chỉ có thể sẽ trở lại vào tháng 1-2026. Những chấn thương nghiêm trọng gần nhất của De Bruyne là về gân kheo, từng khiến anh phải ngồi ngoài trong một thời gian dài tại Man.City. Tuyển thủ Bỉ phải nghỉ thi đấu 4 tháng vào năm 2023, và hơn 6 tuần vào năm ngoái.

Quả phạt đền ôm thứ Bảy đã nâng tổng số bàn thắng của De Bruyne, cầu thủ 6 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man.City, lên 4 bàn sau 8 trận đấu cho Napoli - giúp đội bóng mới dẫn đầu Serie A sau 8 vòng đấu, nhưng chỉ hơn AS Roma về hiệu số. Tiếp theo, đoàn quân của HLV Antonio Conte sẽ ra sân vòng 9 Serie A vào thứ Ba tại Lecce, một đội đang xếp thứ 16 với 6 điểm.

Hiện tại tiền vệ Stanislav Lobotka cũng không thể cống hiến cho Napoli vì chấn thương, còn Frank Anguissa sẽ cùng Cameroon tham dự Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng 12 và tháng 1. Tin tức với ngôi sao 34 tuổi cũng là một đòn giáng mạnh vào tuyển Bỉ, đội có các trận đấu vòng loại World Cup 2026 quan trọng vào tháng tới. De Bruyne đã ghi 6 bàn trong 5 trận đấu gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

