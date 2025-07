David Popovici: Hoàn toàn có thể phá vỡ KLTG 100m tự do ở Singapore

Các đối thủ ở cự ly 100m và 200m tự do của David Popovici chắc chắn sẽ ghi nhận những huy chương của anh, đặc biệt là thành tích đáng kinh ngạc 46,71 giây, giúp anh giành chức vô địch 100m tự do U23 châu Âu đầu tiên hồi tháng trước. Họ cũng sẽ chú ý đến tâm lý của anh nữa!

Popovici là niềm tự hào của bơi lội Romania

Nỗi buồn hậu Olympic

“Tôi phải nói rằng thành tích này khá nhanh, nhưng tôi không nghĩ là bất ngờ vì tôi vẫn đang cảm thấy khỏe khoắn. Nếu tôi đủ bình tĩnh và thư giãn, và mọi thứ ở trong cuộc sống cá nhân đều tốt đẹp, thì tôi có thể tập trung vào những gì mình yêu thích nhất”, Popovici có nói như vậy sau thành tích giành ngôi vô địch cự ly 100m tự do ở Giải U23 châu Âu.

Những lời phát biểu thẳng thắn, bình tĩnh và chừng mực về trạng thái tinh thần tích cực của anh gần như quen thuộc với những ai đã từng nghe Popovici phát biểu ở trong mùa giải đột phá 2022, khi anh giành cú đúp vô địch thế giới nội dung 100/200m tự do, trước khi phá Kỷ lục thế giới 100m tự do tại Giải vô địch châu Âu.

Chàng trai người Romania, hiện mới 20 tuổi, tất nhiên đã có rất nhiều kinh nghiệm hơn sau 3 năm chinh chiến, và có thể tự tin hơn - với khả năng thi đấu đỉnh cao đã được chứng minh tại Olympic Paris 2024, nhưng anh cũng đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc sau những khó khăn tâm lý “hậu Thế vận hội”.

David Popovici tuân theo một triết lý nổi tiếng: “Một kình ngư hạnh phúc là một kình ngư bơi nhanh”, và Nhà vô địch bơi tự do Olympic Paris 2024 không chỉ nhanh hơn hầu hết mọi người, mà sau khi công khai thừa nhận đã vật lộn với “Nỗi buồn hậu Olympic” - giờ đây cũng “mãn nguyện hơn hầu hết mọi người”.

“Nỗi buồn hậu Olympic” luôn là có thật, nhưng mọi người lại ít khi nói về nó”, Popovici chia sẻ với World Aquatics, “Mọi người đều nói về vinh quang, danh vọng, tiền bạc và sự công nhận đi kèm HCV Olympic, nhưng không có ai nói về cái cảm giác trống rỗng sau khi đạt được mọi thứ mà mình hằng mơ ước bấy lâu nay”.

“Sau một thời gian dài trải nghiệm những khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng đã sắp xếp lại cuộc sống của mình, sống chậm lại một chút và nhận ra rằng bơi lội không phải là tất cả, điều này thực sự giúp tôi tập trung vào môn bơi lội và trở nên giỏi hơn rất nhiều khi tôi tập trung vào mục tiêu của mình”, Popovici trải lòng với mọi người.

Áp lực “độc hại” ở Thế vận hội tại Paris

Mong chờ Romania rồi sẽ có Nhà vô địch bơi lội Olympic đầu tiên các nội dung - cự ly dành cho nam chỉ được nhen nhóm sau mùa giải 2022 ngoạn mục. Mặc dù những khó khăn trong năm 2023 đã làm giảm “áp lực” Popovici phải chịu, nhưng áp lực đó nhanh chóng tăng lên khi phong độ của anh được cải thiện vào đầu 2024.

Popovici chứng kiến kỷ lục bơi tự do 100m của mình bị Pan Zhanle phá vỡ tại Doha 2024, người đã rút ngắn thời gian xuống còn 46,86 giây so với thành tích anh lập được tại Roma 2022. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới ở nội dung 200m tự do - trước thềm của Thế vận hội mùa Hè năm ngoái tại thành phố Paris.

“Thật không hề dễ dàng một chút nào”, Popovici cho biết, ám chỉ đến kỳ vọng của người dân Romania tại quê nhà hướng đến hành trình trên đất Pháp của anh, “Đó thực sự là điều khó khăn nhất tôi từng trải nghiệm, và thành thật mà nói rằng, nó thật kinh khủng, và tôi đã phải tự lừa dối mình rằng mình vẫn ổn thôi”.

“Thật là độc hại khi bị ám ảnh mỗi ngày - và liên tục nghĩ về điều đó (chiến thắng tại Thế vận hội) trong từng khoảnh khắc của cuộc đời cho đến thời điểm bước ra hồ bơi, nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện khi biết mình đã làm mọi thứ trong khả năng để đạt được điều đó”, kình ngư trẻ người Romania tự hào khi nhớ lại quá khứ.

Anh đã dẫn đầu thành tích bảng xếp hạng sau vòng loại 200m tự do (1:45.65), rồi thậm chí cả ở vòng bơi bán kết (1:44.53), trước khi giành chiến thắng sát nút ở vòng bơi chung kết chỉ với “khoảng cách rất là mong manh” 0,02 giây (1:44.72) trước VĐV Matt Richards của Vương quốc Anh.

Cảm giác nhẹ nhõm khi giành HCV Olympic

“Khoảnh khắc tôi biết mình chính là người giành HCV Olympic đã đến ngay cả trước khi tôi nhìn lên bảng điểm thành tích, vì các khối sáng lên 1 hoặc 2 lần nếu bạn về nhì và 3 lần nếu bạn về ba. Vì vậy tôi đã kiểm tra rồi kiểm tra lại, trước khi một làn sóng nhẹ nhõm tận tâm can ập đến đầy tràn ngập”, Popovici hạnh phúc kể lại.

“Điều đó giống như là cả một tảng đá lớn được trút khỏi đôi vai nặng nề tôi và có lẽ, đó mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tất cả các tấm huy chương đều vô cùng đặc biệt, nhưng tấm huy chương Olympic - đặc biệt là HCV, lại là thứ sáng chói nhất, rất là đáng nhớ!”.

“Điều duy nhất tôi hối tiếc là tôi đã không khóc. Bạn có thể thấy trong các cuộc phỏng vấn và trong buổi lễ, tôi đã cố gắng hành động “như một người đàn ông chân chính” và đã cố gắng kềm nén những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Nhưng tôi hy vọng rằng, nếu có cơ hội thể hiện cảm xúc một lần nữa, tôi sẽ khóc”.

Popovici hoàn thành chương trình thi đấu Olympic của mình với HCĐ 100m tự do, HCV và chiến thắng thuộc về Pan Zhanle, người đã rút ngắn thành tích tốt nhất trước đó của mình thêm 4/10 giây. Thành tích 46,40 giây của anh bị nhiều người cho là “chậm”. Tuy nhiên, anh rất hài lòng với những nỗ lực của mình.

Căng thẳng sau Olympic và biện pháp chữa lành

Sau Olympic, Popovici nghĩ rằng một kỳ nghỉ “rất tuyệt vời, rất kỳ lạ” cùng bạn gái sẽ là phần thưởng hoàn hảo cho vinh quang, nhưng anh sớm nhận ra tâm trí mình “đang ở một nơi khác”: “Tôi đã ở Indonesia, tại một khu nghỉ dưỡng rất đẹp và mọi thứ đều là tuyệt vời, nhưng tôi không vui, không cảm thấy thư giãn”.

“Tôi cảm giác rất là căng thẳng - và quyết định rời khỏi kỳ nghỉ tuyệt vời này sớm, vì tôi muốn ngủ trên giường, tôi chỉ muốn ăn bánh mì sandwich và được sống bình thường trong một giây... Tôi đã chuyển từ giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc đời sang giai đoạn thư giãn hơn và tôi chỉ cần hít thở một chút, lùi lại một bước”.

Một khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi chức năng tại ngôi nhà thân quen của mình, không phải bất kỳ một khu nghỉ dưỡng du lịch tươi đẹp nào, hóa ra đã giúp Popovici tìm lại được “sự cân bằng”, đồng thời cũng giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình của mình trong suốt 3 năm trời qua!

Kỷ lục là để phá vỡ

“Phản ứng (với thành công năm 2022 và sự chú ý mà nó mang lại) khiến tôi bất ngờ”, Nhà vô địch Olympic thừa nhận, “Giờ đây, việc tôi đạt được mọi thứ mình hằng mong muốn chắc chắn cũng giúp ích rất nhiều, nhưng quan trọng hơn là, tôi cảm thấy thư thái và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và dưới nước”.

“Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để dễ bị tổn thương hơn, cởi mở hơn, bởi vì tôi cũng nghĩ điều đó có thể giúp ích cho những người khác, đặc biệt là các VĐv, những người đang trải qua quá trình giống như tôi vậy”, Popovici thành thật chia sẻ cảm nhận của mình.

Đang là người sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất ở các cự ly bơi 100m và cả 200m ở trong mùa giải năm nay, Popovici sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho 2 tấm HCV ở các nội dung tương tự tại Giải vô địch thế giới, như anh đã đạt được vào năm 2022, khi các nội dung bơi lội bắt đầu thi đấu tại Singapore 2025.

“Tôi đang dẫn đầu thế giới ở cả hai nội dung, đây lại là một áp lực riêng biệt, nhưng tôi đã từng trải qua điều đó trước đây và tôi sẽ cố gắng thư giãn nhất có thể. Tuy vậy, xét cho cùng thì, tôi cũng thích một chút áp lực”, Popovici nói, khi mà nhiều người đang dự đoán về khả năng thiết lập KLTG ở cự ly 100m tự do

“Tôi hoàn toàn tin rằng, việc phá vỡ Kỷ lục thế giới hiện tại là có thể xảy ra, cũng giống như cách Pan Zhanle đã từng làm được, giống như cách tôi đã làm được hồi 3 năm trước. Trong thể thao, kỷ lục là để phá vỡ, và vì vậy tôi đang dần dần, chậm rãi nhưng chắc chắn để đạt được điều đó”.

Đ.Hg.