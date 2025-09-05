Daniel Levy từ chức Chủ tịch Tottenham sau 25 năm

Tottenham thông báo hôm thứ Năm rằng Daniel Levy đã từ chức Chủ tịch của CLB, chấm dứt gần 25 năm cầm quyền của một nhân vật gây chia rẽ, nổi tiếng với việc giúp đội bóng Ngoại hạng Anh sinh lời nhưng lại không thể biến họ thành một thế lực giành danh hiệu.

Daniel Levy từ chức Chủ tịch Tottenham sau gần 25 năm cầm quyền gây chia rẽ.

Levy, 63 tuổi, là vị Chủ tịch lâu năm nhất tại Ngoại hạng Anh, cho biết ông đã rời bỏ vai trò của mình khi Tottenham giờ đây là “một đội bóng tên tuổi toàn cầu đang cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”. Levy nói thêm: “Hành trình không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng đã có những tiến bộ đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ CLB này một cách nhiệt thành”.

Sự ra đi của Levy diễn ra vài tháng sau khi Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm bằng chiến thắng 1-0 trước Man.United để giành chức vô địch Europa League. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Spurs kể từ khi họ vô địch Cúp Liên đoàn Anh năm 2008, và là chiến thắng châu Âu đầu tiên kể từ khi họ vô địch UEFA Cup - giải đấu tương đương với Europa League hiện nay - lần thứ hai vào năm 1984.

Được biết đến là một nhà đàm phán quyết liệt và kiên định trên thị trường chuyển nhượng, Levy cũng bị nhiều người hâm mộ Tottenham cáo buộc chạy theo lợi nhuận thay vì danh hiệu khi không hoàn toàn ủng hộ một số HLV nổi tiếng nhất trong làng bóng đá mà ông đã tuyển dụng trong những năm gần đây, chẳng hạn như Jose Mourinho và Antonio Conte. Đã có những cuộc biểu tình phản đối nhiệm kỳ của ông vào mùa giải trước, khi Tottenham kết thúc ở vị trí thứ 17 tại Premier League mặc dù CLB nằm trong nhóm ‘Big Six’ của bóng đá Anh, và sở hữu một trong những sân vận động tốt nhất thế giới. Levy đã giám sát việc chuyển từ White Hart Lane đến sân Tottenham Hotspur, sân nhà của đội từ năm 2019.

Daniel Levy ra đi vài tháng sau khi Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm bằng chức vô địch Europa League.

Tottenham cho biết sẽ “không có thay đổi nào về cơ cấu sở hữu hoặc cổ đông của CLB” sau sự ra đi của Levy, người sở hữu 29,88% vốn cổ phần của ENIC - cổ đông lớn nhất sở hữu 86,58% cổ phần của Tottenham. Peter Charrington, Giám đốc của chủ sở hữu ENIC, người gia nhập hội đồng quản trị với tư cách là Giám đốc không điều hành vào tháng 3, đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Levy. Charrington đã cảm ơn Levy cùng gia đình vì “sự cam kết và lòng trung thành của họ với CLB trong suốt nhiều năm qua”.

Các nguồn tin cho ESPN biết, Spurs đã thảo luận với các bên quan tâm về khoản đầu tư mới tiềm năng - hoặc thậm chí là khả năng bán CLB - trong vài tháng qua, mặc dù hiện chưa rõ các cuộc đàm phán đang tiến triển đến đâu.

LINH SƠN