Danh sách 30 đề cử Quả bóng Vàng 2025 và 5 ứng viên CLB của năm

Chiều qua, tờ tuần báo bóng đá France Football, nhà tổ chức giải thưởng danh giá Quả bóng vàng 2025 đã công bố danh sách đề cử khi giải thưởng dành cho cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm đang ngày một nóng bỏng.

Danh sách 30 đề cừ Quả bóng vàng nam

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Cole Palmer và Scott McTominay là những cầu thủ Anh được đề cử cho giải thưởng nam, cùng với năm cầu thủ nữ - Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo và Leah Williamson.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nam, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không được đề cử. Năm ngoái là lần đầu tiên cặp đôi này - những người đã giành được tất cả trừ một trong số 14 Quả bóng Vàng trước đó - không lọt vào danh sách rút gọn.

Ngoài ra còn có các giải thưởng khác được trao trong lễ trao giải ngày 22-9, bao gồm Cúp Kopa dành cho các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất - cũng như Cúp Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất.

Có bốn thủ môn Ngoại hạng Anh được đề cử cho giải thưởng này, trong đó Emiliano Martinez của Aston Villa đang hướng đến việc giành danh hiệu này năm thứ 3 liên tiếp. Anh được đề cử cùng với Alisson Becker của Liverpool, David Raya của Arsenal và Matz Sels của Nottingham Forest trong danh sách rút gọn.

Thủ môn Hannah Hampton của Chelsea và đội tuyển nữ Anh nằm trong danh sách rút gọn cho Cúp Yashin Nữ.

Ngoài ra, Arsenal cũng có hai đại diện trong danh sách rút gọn của Cúp Kopa, với Myles Lewis-Skelly trong danh sách rút gọn của đội tuyển nam, và người hùng của đội tuyển Anh Michelle Agyemang nằm trong số các đề cử của đội tuyển nữ.

Chelsea và Liverpool đã được đề cử cho giải thưởng CLB nam của năm, với các huấn luyện viên trưởng Enzo Maresca và Arne Slot được đề cử cho giải thưởng huấn luyện viên.

Tương tự như vậy, Arsenal và Chelsea cũng nằm trong danh sách rút gọn cho giải thưởng dành cho nữ, với việc HLV trưởng đội tuyển nữ Anh Sarina Wiegman cùng với Sonia Bompastor và Renee Slegers lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng HLV.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng lần thứ 69 sẽ diễn ra vào ngày 22-9-2025 tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp.

Những người chiến thắng Quả bóng Vàng được quyết định như thế nào?

Danh sách rút gọn được biên soạn bởi một nhóm các nhà báo của France Football, hợp tác với tạp chí thể thao Pháp L'Equipe.

Ở giải Quả bóng Vàng nam, người chiến thắng được quyết định bởi một hệ thống bỏ phiếu với sự tham gia của một nhà báo từ mỗi quốc gia trong số 100 quốc gia có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

Mỗi nhà báo sẽ bỏ phiếu cho 10 cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong danh sách rút gọn gồm 30 cầu thủ. 10 cầu thủ này sẽ được trao các điểm số lần lượt là 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm dựa trên thứ hạng của họ.

Nếu các cầu thủ bằng điểm nhau, thì cầu thủ nào có nhiều thứ hạng nhất trong số 100 nhà báo được chấm điểm sẽ dẫn trước. Nếu bằng điểm nhau, thì người có nhiều thứ hạng nhì nhất sẽ chiếm ưu thế.

Đối với Quả bóng Vàng nữ, quy trình tương tự cũng được áp dụng, nhưng chỉ các nhà báo từ 50 quốc gia có thứ hạng cao nhất mới được mời bỏ phiếu.

Danh sách 30 đề cử Quả Bóng Vàng 2025

Jude Bellingham (Anh - Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Pháp - PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italy - PSG)

Désiré Doué (Pháp - PSG)

Denzel Dumfries (Hà Lan - Inter)

Serhou Guirassy (Guinea - Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Thụy Điển - Sporting Lisbon/Arsenal)

Erling Haaland (Na Uy - Manchester City)

Achraf Hakimi (Morocco - PSG)

Harry Kane (Anh - Bayern Munich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia - Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Ba Lan - Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina - Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina - Inter)

Kylian Mbappé (Pháp - Real Madrid)

Scott Mctominay (Scotland - Napoli)

Nuno Mendes (Bồ Đào Nha - PSG)

Joao Neves (Bồ Đào Nha - PSG)

Michael Olise (Pháp - Bayern Munich)

Cole Palmer (Anh - Chelsea)

Pedri (Tây Ban Nha - Barcelona)

Raphinha (Brazil - Barcelona)

Declan Rice (Anh - Arsenal)

Fabián Ruiz (Tây Ban Nha - PSG)

Mohamed Salah (Ai Cập - Liverpool)

Virgil van Dijk (Hà Lan - Liverpool)

Vinicius Junior (Brazil - Real Madrid)

Vitinha (Bồ Đào Nha - PSG)

Florian Wirtz (Đức - Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Tây Ban Nha - Barcelona)

5 ứng viên CLB của năm

5 ứng viên vào chung kết danh hiệu CLB của năm 2025

Năm CLB được đề cử cho giải thưởng Đội bóng xuất sắc nhất năm đã được công bố. Barcelona, PSG, Liverpool, Chelsea và Botafogo đang cạnh tranh quyết liệt giải thưởng sẽ được trao vào ngày 22-9 tại lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Barcelona của Hansi Flick là một trong những bất ngờ lớn nhất của năm: đội bóng xứ Catalan đã giành cú ăn ba quốc nội, bao gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Paris Saint-Germain tiến thêm một bước trong cuộc đua giành giải thưởng này, đội bóng đã có một mùa giải lịch sử: Sau khi thống trị Ligue 1, CLB Paris đã lần đầu tiên vô địch Champions League và lọt vào trận chung kết của giải đấu mới Club World Cup.

Có 2 đội bóng Anh trong số các ứng cử viên: Liverpool của Arne Slot đã tỉm lại vinh quang ở Premier League, và Chelsea, đội đã bù đắp cho một mùa giải thăng trầm bằng chiến thắng tại Conference League và Club World Cup, đánh bại PSG trong trận chung kết.

Cuối cùng, ngoài châu Âu, đội bóng duy nhất góp mặt trong vòng chung kết giải thưởng là Botafogo, đội vô địch Copa Libertadores đầu tiên và thắng danh hiệu quốc gia thứ ba. CLB Brazil này cũng đã lọt vào vòng 16 đội của Club World Cup, khép lại một mùa giải đáng nhớ.

HOÀNG HÀ