Đảm bảo đủ xe chuyên môn để 2 đội tuyển đường trường nam, nữ Việt Nam dự giải Tour of Thailand 2025

Chúng ta tiếp tục cử 2 đội tuyển xe đạp đường trường nam, nữ Việt Nam tới Thái Lan thi đấu giải quốc tế Tour of Thailand 2025 trong tháng 3.

Phạm Lê Xuân Lộc sẽ có cơ hội dự giải Tour of Thailand 2025 sắp tới. Ảnh: THAICYCLING

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ đã cho biết: “Chúng ta sẽ cử 2 đội hình xe đạp nam, nữ đường trường Việt Nam dự giải quốc tế Tour of Thailand 2025. 2 HLV Huỳnh Văn Chánh và Nguyễn Huy Hùng phụ trách chuyên môn của từng đội tuyển là những người xây dựng đội hình cua-rơ đăng ký giải lần này”.

Giải Tour of Thailand 2025 được tranh tài từ ngày 24 tới 29-3 ở Thái Lan. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, rút kinh nghiệm từ việc dàn xe của đội xe đạp đường trường Việt Nam đã bị cháy trong quá trình vận chuyển ở giải vô địch châu Á 2025 diễn ra tại Thái Lan, chúng ta sẽ đảm bảo tối đa việc giữ an toàn cho xe đạp khi dự giải Tour of Thailand 2025. Đồng thời, cua-rơ đội tuyển xe đạp đường trường nam, nữ Việt Nam được đảm bảo đủ xe chuyên môn thi đấu.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật cũng được tính toán để dự giải Tour of Thailand 2025. Ảnh: THAICYCLING

Trước đó, đội đường trường nam Việt Nam đã lên danh sách sơ bộ đăng ký với ban tổ chức giải Tour of Thailand 2025 gồm Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lê Xuân Lộc, Đặng Văn Bảo Anh, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ. Đội hình nữ có thể vẫn giữ nguyên các cua-rơ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Lâm Thị Thùy Dung. Tuy nhiên, danh sách quyết định cuối cùng được quyết định theo tính toán chuyên môn của từng HLV trưởng.

