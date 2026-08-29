Bóng chuyền

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã hoàn thành khóa đào tạo HLV bóng chuyền

SGGPO

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng nhiều học viên đã hoàn thành Khóa đào tạo HLV bóng chuyền Cấp 1 Quốc gia năm 2026.

Các học viên đã được tham dự Khóa đào tạo HLV bóng chuyền Cấp 1 Quốc gia năm 2026 (Ảnh: SAO VÀNG)
Các học viên đã được tham dự Khóa đào tạo HLV bóng chuyền Cấp 1 Quốc gia năm 2026 (Ảnh: SAO VÀNG)

50 học viên chính thức hoàn thành chương trình Khóa đào tạo được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Quỹ đoàn kết Olympic tổ chức tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Tại Khóa đào tạo HLV bóng chuyền Cấp 1 Quốc gia năm 2026, tất cả học viên đã được bồi dưỡng nhiều kiến thức cơ bản về công tác huấn luyện chuyên môn với nội dung dành cho thực hiện vận động, chuẩn bị giáo án, phương pháp xây dựng chiến thuật... Khóa đào tạo kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành ngay trên sân tập giúp học viên được trực tiếp quan sát.

HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, chuyên gia Federico Rampazzo trực tiếp đứng lớp giảng dạy nội dung chính của Khóa đào tạo. Trong nhiều phần giảng của mình, vị chuyên gia đưa thực tiễn huấn luyện bóng chuyền tại châu Âu giúp học viên định hình kỹ hơn vai trò của HLV trong bóng chuyền hiện đại.

Trong khóa đào tạo, các cựu cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đặng Thị Hồng đã tham gia để chuẩn bị cho công việc huấn luyện trong tương lai.

Tại khóa học, ông Lê Trí Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đánh giá các học viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ từng nội dung của chương trình và nhiều bài học rất hữu ích để bổ trợ vào huấn luyện chuyên môn.

Kết thúc khóa học, các học viên được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đúng quy định.

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MINH CHIẾN

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