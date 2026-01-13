Cựu sao Chelsea đặt lịch kiểm tra y tế tại Tottenham

Conor Gallagher kết thúc 17 tháng không tốt ở Atletico Madrid để trở lại Anh gia nhập Tottenham.

Theo Romano, Tottenham đã đạt được thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atletico. Gallagher cũng đồng ý ký hợp đồng 5 năm, đến tháng 6-2031, và anh sẽ kiểm tra y tế vào cuối tuần này. Như vậy Hotspur đã thành công trong việc “cướp” tiền vệ này trên tay các đối thủ Aston Villa và Man.United. Trước đó, có thông tin Aston Villa đã đạt được thỏa thuận miệng về một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua cựu cầu thủ Chelsea. Trong khi Man.United cũng rất quan tâm đến cầu thủ từng được so sánh với Frank Lampard - các báo cáo ở Tây Ban Nha tháng trước cho biết Quỷ đỏ đã chuẩn bị đưa ra lời đề nghị 26 triệu bảng. Nhưng Spurs đã đưa ra lời đề nghị tốt nhất để giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 25 tuổi.

Tuyển thủ Anh gia nhập Atletico từ Chelsea vào tháng 8-2024, kết thúc một cuộc đàm phán chuyển nhượng kéo dài vào mùa hè năm đó. Mùa giải 2024-25, Atletico đứng thứ 3 tại La Liga, và bị loại ở bán kết Copa del Rey và vòng 16 Champions League. Mùa giải này, Gallagher phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn để có được suất đá chính sau khi Atletico chiêu mộ các tiền vệ Johnny Cardoso, Alex Baena, Thiago Almada và Nico Gonzalez vào mùa hè. Gallagher dù ra sân thường xuyên cho Atletico mùa này, chơi 19 trận ở La Liga, nhưng anh chỉ đá chính 4 lần.

Trước khi trải qua 17 tháng không tốt tại thủ đô Tây Ban Nha, Gallagher từng chơi cho cả Chelsea và Crystal Palace tại Premier League. Gallagher ra sân 95 lần cho Chelsea, ghi 10 bàn và có 10 pha kiến ​​tạo. Nhưng có thể nói, anh đã có quãng thời gian thi đấu tốt nhất trong sự nghiệp tại Selhurst Park trong mùa giải cho mượn tại Crystal Palace, ghi 8 bàn và có 5 pha kiến ​​tạo cho đội bóng này.

Tottenham đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chấn thương và Gallagher hy vọng anh có thể có cơ hội tạo ra tác động ngay lập tức tại CLB - đặc biệt là khi World Cup 2026 sắp diễn ra vào mùa hè này.

