Cuộc đua giữa Bình Phước và PVF có thể sẽ ngã ngũ ở lượt cuối

PVF không còn quyền tự quyết ở cuộc đua tranh vị trí á quân.

Đây là lần thứ hai bóng đá Ninh Bình góp mặt ở sân chơi V-League. Trước đó vào năm 2009. đội đã vô địch giải hạng Nhất để tham dự V-League 2010. Thời điểm ấy CLB Ninh Bình thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường. Ngày nay, Ninh Bình được Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy đầu tư mạnh mẽ về lực lượng ngay từ đầu mùa và họ gần như không có đối thủ sau 19 vòng đấu.

Ngôi số 1 đã sớm được xác định thuộc về Ninh Bình, cuộc đua còn lại của giải hạng Nhất mùa này là ngôi Á quân để đi tranh play-off cũng như đua trụ hạng. Bình Phước hiện đang đứng nhì bảng và có khoảng cách 7 điểm so với PVF. Tuy nhiên, đội bóng miền Đông Nam bộ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hai trận còn lại của Bình Phước cũng không mấy dễ chịu, đó là gặp Ninh Bình trên sân khách và sau đó là về sân nhà tiếp Long An.

Thầy trò CLB Ninh Bình sớm vô địch trước 3 vòng đấu cuối. Ảnh: NBFC

Dù Ninh Bình đã sớm cán đích nhưng cuộc so tài giữa Ninh Bình và Bình Phước (vòng 21) cũng là trận đấu mà đội chủ nhà sẽ tổ chức lễ đăng quang bởi trận cuối mùa là làm khách tại Cao Lãnh. Cũng vì điều đó mà mọi thứ rất khó lường với hy vọng giành điểm của Bình Phước. Sau đó, Bình Phước sẽ về sân nhà khép lại mùa bóng bằng việc tiếp đón Long An. Trong tình hình tranh đua hiện nay, Long An còn đang kẹt ở vị trí áp chót mà nếu không sớm cải thiện, đến cuộc so tài giữa Bình Phước và Long An sẽ dễ trở thành trận “chung kết ngược-xuôi”.

Với PVF, dù đang thua Bình Phước 7 điểm nhưng họ còn 3 trận đấu. Vì thế họ trông chờ đối thủ sẩy chân ở hai trận còn lại, khi ấy nếu giành trọn 3 trận thắng thì PVF sẽ có mùa thứ hai tham dự trận tranh play-off. Khởi đầu sẽ là chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh ở vòng đấu tới, vòng đấu mà Bình Phước nghỉ lượt. Nếu giành được chiến thắng, PVF sẽ thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm để tiếp tục hy vọng ở hai trận còn lại gặp Khánh Hòa và Đồng Nai.

QUỐC CƯỜNG